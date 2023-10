Volkswagen: Ehemaliger Tesla-Manager soll Software-Drama lösen

Volkswagen hat in den letzten Jahren seine Strategie in Richtung Elektromobilität ausgerichtet und in so mancher Hinsicht war das auch erfolgreich. Doch das Unternehmen hat immer noch schwerwiegende Probleme beim Thema Software - und will diese endlich lösen.

Volkswagen

Sorgenkind Cariad

Zusammenfassung Volkswagen kämpft mit Software-Problemen in Elektroautos

Software-Tochter Cariad gilt als Problemkind

Verschiebung neuer Elektroautos wegen Software-Problemen

Neuer Konzernchef Blume plant Umbau von Cariad und Software

Sanjay Lal als neuer Software-Verantwortlicher eingestellt

Lal soll Softwareplattform für künftige Elektromodelle entwickeln

Der Wolfsburger Autokonzern, zu dem VW, Audi, Porsche und viele andere Marken gehören, sieht sich selbst gerne als Hauptkonkurrent von Tesla . In Bezug auf die Autos hat man gegenüber dem US-Hersteller in so mancher Hinsicht die Nase vorn, doch in Bezug auf die Software hinkt man dem Unternehmen meilenweit hinterher. Es ist deshalb kein Wunder, wenn man in Gesprächen zu Autos Sätze wie "Ich würde mich ja für einen ID interessieren, wenn da nicht die miese Software wäre" hört.Tatsächlich weiß man auch bei Volkswagen nur zu gut, dass die Software-Tochter Cariad seit Langem ein Problemkind ist. Dies hat auch immer wieder konkrete Probleme zur Folge, zuletzt mussten neue Elektroautos von Porsche und Audi deswegen verschoben werden. Cariad gilt auch als einer der Gründe, warum sich Konzernchef Herbert Diess im vergangenen Jahr von seiner Position zurückzog. Er selbst war es schließlich, der Cariad 2020 gründen ließ, um Tesla etwas entgegensetzen zu können - was bisher gründlich misslang.Oliver Blume, der vor einem Jahr von Diess den Job als Konzernchef übernommen hat, will und muss Cariad und entsprechend die Software umbauen. Den ersten Schritt ist er im Mai gegangen, denn mit dem ehemaligen Produktionschef von Bentley, Peter Bosch, wurde ein neuer CEO berufen.Nun folgte der nächste Schritt, denn mit Sanjay Lal wurde ein Branchenveteran angeheuert, der schon bei Tesla und zuletzt Rivian tätig war. Wie Bloomberg schreibt, war Lal bis Mitte 2019 Director Engineering bei Tesla, also Entwicklungschef. Auch bei Cariad wird er das Software-Design hauptverantworten.Dem Bericht zufolge soll Lal eine neue Softwareplattform für die zukünftigen Elektromodelle von Volkswagen entwickeln. Diese soll zunächst bei VW und Audi zum Einsatz kommen und danach auch für andere Marken des Konzerns eingeführt werden.