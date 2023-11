Ein gut gehütetes Geheimnis ist der VW ID.7 Tourer schon lange nicht mehr - dennoch gibt es jetzt neue Bilder mit "Tarnmuster", die weitere Details vom E-Kombi aus Wolfsburg enthüllen. Dazu hat Volkswagen gleich noch ein paar interessante Details veröffentlicht.

Volkswagen

Volkswagen ID.7 Tourer kommt 2024

Details zum Kofferraum

Zusammenfassung VW ID.7 Tourer, erster vollelektrischer Kombi, debütiert 2024

Neue Bilder zeigen Details des E-Kombis trotz Tarnmuster

ID.7 Limousine seit August bestellbar und auf Straßen unterwegs

ID.7 Tourer hat cw-Wert von 0,2402, nahe an Limousinen-Wert (0,2304)

Kofferraumvolumen bis 545 Liter, bei umgeklappten Sitzen 1714 Liter

Kein Termin für Marktstart des ID.7 Tourers, Bestätigung für 2024

Raumangebot ist Alleinstellungsmerkmal des ID.7 Tourers

Nach und nach verrät Volkswagen immer weitere Einzelheiten zu dem geplanten ersten Kombi der ID.-Fahrzeugreihe, also als reines Elektroauto.Nun hat der Konzern in einer Pressemeldung bestätigt, dass der in der Motor-Presse auch als E-Passat betitelte ID.7 Tourer "als erster vollelektrischer Kombi, 2024 debütieren wird." Bislang gab es keine Hinweise, wann VW das Fahrzeug auf den Markt bringen will. Der ID.7 als Limousine kann bereits seit Ende August bestellt werden, die ersten Fahrzeuge sind schon beim Kunden angekommen und auf der Straße unterwegs Besonders beobachtet wurde aber die Entwicklung des Tourers. VW zeigt das Modell jetzt "im herbstlichen Tarnkleid" mit einer Camouflage-Folierung, die eine herbstliche Landschaft zeigt, in der die QR-Codes integrieren wurden.Trotz dieser auffälligen Belebung kann man nun gut die Proportionen und die Gestaltung des produktionsreifen Kombis erkennen. Er hat sich noch etwas vom Konzeptfahrzeug weiterentwickelt. Laut VW erzielte der ID.7 Tourer einen cw-Wert von 0,2402, was fast an den Wert der Limousine (0,2304) herankommt.VW bewirbt ein Kofferraumvolumen von bis zu 545 Litern, der bei umgeklappten Rücksitzen sogar auf einen fast zwei Meter langen Laderaum mit 1714 Liter Volumen kommt. Diese Informationen waren von vielen Interessierten angefragt worden, denn das Raumangebot ist eines der Alleinstellungsmerkmale des Kombis.Ansonsten darf man beim Tourer mit der gleichen Ausstattung wie bei der Limousine rechnen. Der Tourer wird in Emden gefertigt. Dort baut VW auch die ID.7 Limousine und den ID.4.Wann man sich einen ID.7 Tourer konfigurieren kann, ließ VW bisher noch offen, auch jetzt gibt es keinen Termin für den Marktstart. Dafür bestätigte der Konzern aber zumindest, dass das lange Warten bald ein Ende hat und das Fahrzeug im kommenden Jahr starten wird.