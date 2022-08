Disney+ rückt Netflix auf die Pelle, saftige Preiserhöhung kommt

Gestern Abend hat Disney seine aktuellen Abo-Zahlen bekannt gegeben und dazu gab es auch diverse Informationen und Neuerungen. Konkret kommt man mit Disney+ dem Marktführer Netflix immer näher und die vielen Abonnenten werden nun auch (mehr) zur Kasse gebeten.

Werbe-Abo "Disney+ Basic"

Telekom beschenkt Mobilfunk-Kunden

Disney+ war bisher durchaus erschwinglich, selbst wenn man den seinerzeitigen Einführungspreis außer Acht lässt und mit den aktuellen 8,99 Euro pro Monat rechnet. Doch das wird sich ändern. Denn der Streaming-Dienst hat eine Erhöhung auf monatliche 10,99 Dollar angekündigt. Das gilt vorerst nur für den US-Markt, allerdings kann man davon ausgehen, dass das auch bei uns früher oder später kommen wird.Für jene, die den höheren Preis nicht bezahlen wollen, wird es aber eine Alternative geben: Denn Disney hat bekannt gegeben, dass am 8. Dezember dieses Jahres ein werbebasiertes Abonnement starten wird. Wie Variety schreibt, wird das neue Abo Disney+ Basic heißen, mit 7,99 Dollar pro Monat zu Buche schlagen und etwa vier Minuten Werbung pro Stunde mit sich bringen.Das Basic-Abo ersetzt in den USA damit direkt das aktuelle von Disney+ (das kostet 7,99 Dollar), es ist also denkbar, dass das monatliche Abo bei uns sogar auf zwölf Euro steigen könnte. Noch liegen dazu aber für Europa keine Informationen vor, weshalb das derzeit reine Spekulation ist. Man darf sich aber durchaus fragen, ob sich Disney mit einer so saftigen Preiserhöhung langfristig einen Gefallen tut - siehe auch Netflix , dem die Abonnenten gerade wegbrechen.Fast scheint es, als wäre Disney erfolgstrunken und möchte nun die fetten Früchte ernten. Denn die Abo-Zahlen sprechen durchaus für sich: Disney+ konnte zuletzt 14,4 Millionen neuer Kunden gewinnen und kommt inzwischen auf rund 152 Millionen Abonnenten. Rechnet man die anderen Dienste des Micky-Maus-Konzerns dazu, also ESPN+ und Hulu, dann kommt Disney sogar auf mehr Abos als Netflix, nämlich 221,1 Millionen - Netflix liegt aktuell bei 220,7 Millionen.