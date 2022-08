Netflix mit Werbung: Preise des neuen Streaming-Abos aufgetaucht

Hinter Netflix' werbefinanziertem Abonnement stehen derzeit noch viele Fragezeichen. Unter anderem war bislang unklar, mit welchen monatlichen Gebühren gerechnet werden muss. Aus neuen Berichten geht jetzt zumindest ein angepeilter Preisrahmen hervor - 7 bis 9 US-Dollar.

Während die klassischen Netflix-Abos in den USA mit 9,99 (Basis), 15,49 (Standard) und 19,99 US-Dollar (Premium) zu Buche schlagen, könnten für den Tarif mit Werbung laut Bloomberg zwischen 6,99 und 8,99 US-Dollar fällig werden. Geht man davon aus, dass die bereits in Irland durchgeführte Preiserhöhung (8,99 bis 20,99 Euro) spätestens zur Einführung des werbefinanzierten Abos auch in Deutschland greift, dürften die monatlichen Gebühren für Netflix' Werbetarif hierzulande theoretisch zwischen 5,99 und 7,99 Euro betragen.Je nachdem, an welchem Ende des Preisbereichs Netflix sein neues Abo einordnet, wäre im Vergleich zum Basis-Tarif eine Ersparnis von bis zu 36 Euro pro Jahr denkbar. Interessant wäre die Option vor allem dann, wenn sich der Streaming-Dienst dazu entscheidet, diese mit 1080p- oder gar 4K-Auflösung anzubieten. Bisher müssen für die höhere Auflösung mindestens 12,99 Euro bzw. 17,99 Euro und bald bis zu 20,99 Euro pro Monat eingeplant werden. Der Basis-Tarif wiederum bietet das Streaming aktuell nur mit einer 480p-Auflösung an.In den vergangenen Wochen war zudem die Rede davon, dass Netflix nicht alle Filme und Serien mit Werbung ausstrahlen wird. Vor allem neue Eigenproduktionen sollen zum Start verschont bleiben. Inhalte für Kinder dürften zudem dauerhaft werbefrei gestreamt werden. Ein großer Nachteil: Netflix könnte die Offline-Wiedergabe für Kunden im Werbetarif deaktivieren , da die Darstellung von Werbeclips auf eine Internetverbindung angewiesen ist. Der für Smartphones relevante Basis-Tarif würde somit weiterhin die bessere Option darstellen.Bisher bestätigte Netflix lediglich die Planung eines werbefinanzierten Abonnements, gab allerdings offiziell noch keine Details zum Preis und den technischen Aspekten (z.B. Auflösung) bekannt. Der Startschuss soll spätestens im ersten Quartal 2023 erfolgen.