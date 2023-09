SwiftKey startet Sticker- und Bilder-Erstellung mit KI-Unterstützung

Microsoft arbeitet derzeit ganz intensiv an neuen KI-unterstützen Funktionen im Grunde für alle Produkte des Konzerns. Dass KI dabei auch "nur zum Spaß" eingesetzt werden kann, zeigt jetzt ein Update für die Android- und iOS-Tastatur-App SwiftKey.

Neue Funktionen starten nach und nach

KI-Sticker und mehr

Start und Verfügbarkeit

Denn SwiftKey bekommt in den nächsten Tagen und Wochen gleich eine Reihe neuer KI-Features, die einmal nicht nur den produktiven Einsatz verbessern. Bisher lässt Microsoft bereits die Texteingaben per KI optimieren (Schreibvorschläge, Rechtschreibung, etc), nun starten Foto-Funktionen, wie man sie bereist von Bing kennt, in den Smartphone-Apps.Microsoft hatte dabei bei seinem Event in New York eine ganze Reihe von KI- und Windows 11-basierten Ankündigungen gemacht. Im Nachgang gab es dann die Ankündigung für die beliebte SwiftKey-App im Bing-Blog mit einem Ausblick auf das, was alles kommen wird.Den größten Spaßfaktor hat die neue Kamerafilter-Funktion für Switfkey-Nutzer. Mit über 250 Werkzeugen und Filteroptionen können schnell kreative und lustige Fotos, Videos und GIFs auf dem Smartphone oder Tablet erstellen. Einige dieser Effekte und Linsen stammen übrigens von Snapchat.Eine weitere neue Funktion sind die KI-gesteuerten benutzerdefinierten Sticker. Diese kennt man bereits von Messengern wie WhatsApp - und sie können nach der Erstellung in SwiftKey auch mit anderen Drittanbieter-Apps geteilt werden. Mit der Swiftkey-App lässt sich bald auch direkt auf den Bing Image Creator zugreifen.Dazu wählt man dann einfach "Erstellen" aus und startet die Texteingabe für den Bildgenerator. Bing Image Creator wird demnächst die Unterstützung für den DALL-E 3-Bildgenerator von OpenAI bieten und so auch selbst verbessert werden.Laut Microsoft werden die Funktionen nach und nach für alle Nutzer freigegeben - es gibt also derzeit weder Informationen zu einem genauen Starttermin, noch gibt Details zu länderbezogenen Ausnahmen. Man wird also abwarten müssen, wann der KI-Bilderstart in Deutschland erfolgt. Zudem hieß es, dass der Start sowohl für Android als auch für iOS geplant sei.