Amazon Prime Video: Werbefrei künftig nur noch gegen Extragebühr

Amazons Streaming-Dienst Prime Video gehört nicht nur bei uns zu den beliebtesten. Das liegt auch daran, dass viele Kunden ohnehin ein Amazon-Prime-Abo beziehen - und das Streaming dort eben inkludiert ist. Doch das wird sich demnächst in der bisherigen Form ändern.

Amazon Prime Video bekommt Werbung

2,99 Dollar pro Monat

Zusammenfassung Amazon Prime Video führt Werbung ein

Günstigere Abonnements anderer Anbieter mit Werbeunterbrechungen als Vorbild

Werbefreies Streaming erfordert zusätzliche Zahlung

Weniger Werbung als bei Konkurrenten geplant

USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada ab 2024 betroffen

Kosten in den USA: 2,99 Dollar pro Monat zusätzlich zum Prime-Abo

Preise für werbefreies Prime-Abo in Deutschland noch unbekannt

Viele Streaming-Dienste, darunter Netflix und Disney+, haben in den vergangenen Monaten günstigere Abonnements eingeführt, die einen vergünstigten Zugang ermöglichen - jedenfalls dann, wenn sich die Nutzer zu einem geringeren Funktionsumfang sowie Werbeunterbrechungen bereit erklären.Doch was passiert im Fall, wenn das jeweilige Angebot inkludiert und gefühlt "kostenlos" bzw. Teil eines größeren Dienste-Pakets ist? Konkret geht es hier natürlich um Amazon Prime, denn beim Versandhändler bezahlt man pauschal u. a. für Features wie kostenlosen Versand, Foto-Speicher und eben auch Prime Video.Nun gibt Amazon die Antwort: Man führt Werbung für alle ein, zumindest in der aktuellen Form. Wer hingegen keine Reklame sehen will, der muss künftig zusätzliches Geld nach Seattle, wo Amazon seinen Hauptsitz hat, überweisen. Wie Variety berichtet, will Amazon zwar deutlich weniger Werbung als die Konkurrenten bzw. Fernsehsender zeigen, wie viel genau das ist, hat Amazon aber noch nicht bekannt gegeben. Aktuell stellen vier Minuten pro Stunde das Minimum im Streaming-Geschäft dar.Den Anfang machen Anfang 2024 die USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada, später im Jahr folgen Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Australien. Die Kosten, um Werbung loszuwerden, werden in den USA 2,99 Dollar pro Monat betragen - zusätzlich zum grundsätzlichen Prime-Abo. Wie viel das werbefreie Prime-Abo bei uns kosten wird, ist derzeit nicht bekannt, man kann aber durchaus von drei oder maximal vier Euro ausgehen.