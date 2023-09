Amazon hat neue Funktionen für die Sprachassistentin Alexa angekündigt. Das besondere dabei ist, das es eine Reihe der Verbesserungen nicht nur für die neuesten Geräte geben wird - sondern auch für die erste Echo-Generation.

Das hat Amazon in Rahmen eines Presseevents angekündigt . Alexa wird dabei zunächst in den USA auch mit einem neuen Sprachmodell durchstarten.Dadurch erhofft sich der Konzern eine deutliche flüssigere und natürlichere Kommunikation zwischen Alexa und den Kunden. Alexa erhält in diesem Zuge im Chat-Modus auch mehr Witz und Charme und kann durch die neue Stimmausgabe Gefühle ausdrücken. Amazon hat dafür ein eigenes Sprachmodell entwickelt, das ab sofort mit Nutzern erprobt wird. Wann das Update weltweit startet, ist bisher nicht bekannt.Nach Deutschland kommen aber schon bald neue Funktionen für die Smart-Home-Geräte . Dazu gehören auch neue Bedienoptionen für Nutzer mit Sprach- oder Mobilitätseinschränkungen.Der neue "Blick-Modus" für Fire Max 11 unterstützt Nutzer mit Sprach- oder Mobilitätseinschränkungen dabei, Alexa mit den Augen zu bedienen. Statt die Sprach- oder Toucheingabe zu verwenden, können Kunden mit dem Blick-Modus zum Beispiel Musik oder Videos abspielen, kompatible Smart-Home-Geräte steuern oder Anrufe tätigen."Untertitel für Anrufe" starten für Echo Show-Geräte , wobei Nutzer die Untertitel sowohl für Sprach- als auch für Videoanrufe und Drop-Ins nahezu in Echtzeit angezeigt bekommen. Zusätzlich steht noch eine Übersetzung zur Verfügung, um Sprachbarrieren zu überwinden. Unterstützt werden unter anderem Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Deutsch.Routinen werden verschieden aktivierbar: Zum Beispiel kann eine Schlafenszeit-Routine, die alle Lichter ausschaltet, die Jalousien schließt und Einschlafgeräusche abspielt, nun sowohl zeitlich vorgeplant gestartet werden oder wenn man den Befehl "Alexa, gute Nacht" gibt.Mit dem Widget "Wichtigste Verbindungen" startet ein Schnellzugriff auf den Echo Show-Geräten für wichtige Kontakte und die am häufigsten verwendeten Geräte im Haushalt.Schnellaktionen-Symbole werden bei Echo Show-Geräten neu am oberen Rand angezeigt. Anstatt wie bisher zur Seite zu wischen, um zu den Widgets zu gelangen, oder nach oben zu streichen, um ein Menü aufzurufen, öffnen nun die neuen Symbole auf der Startseite das entsprechende Widget.Alle neuen Funktionen werden in Deutschland und Österreich bis Jahresende starten.