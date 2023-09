Amazon stellt neue Fire TV Sticks, Echo Hub, Show 8 & Co. vor

Amazon startet mit neuen Echo und Fire-TV-Produkten in den Herbst. Das Unternehmen hat heute sein neues Line-Up vorgestellt und wird viele der Geräte in Kürze einführen. Wir haben uns eine Übersicht verschafft und stellen die wichtigsten Neuerungen kurz vor.

So viel schon einmal vorab: Amazon hat fast ein Dutzend neue und überarbeitete Geräte vorgestellt, wobei es aber nicht alle nach Deutschland schaffen werden.Interessant wird es jetzt bei den neuen Fire TV-Sticks. Es gibt zwei Varianten, den neuen Fire TV Stick 4K Max und den einfacheren Fire TV Stick 4K. Beide unterstützen ab sofort den neuen Standard Wi-Fi 6 bzw. Wi-Fi 6E, bieten mehr Speicherplatz als bisher und bis zu 30 Prozent mehr Leistung.Im neuen Fire TV Stick 4K Max arbeitet ein optimierter 2,0 GHz Quad-Core-Prozessors, was ihn zum bisher smartesten und leistungsstärksten Streaming-Stick von Amazon macht.Der TV Stick 4K Max starten zudem mit einer neuen Funktion namens Ambient-TV, die es bisher so nur auf den Amazon Fire TV Omni QLED-TVs gab und den Fernseher in ein smartes Display verwandelt.Er ist außerdem der erste Fire TV Stick, der mit der Alexa-Sprachfernbedienung "Enhanced Edition" ausgeliefert wird. Die Fernbedienung kommt mit speziellen Sender-Tasten sowie einer Taste, mit der direkt auf die zuletzt verwendete App oder den zuletzt verwendeten Kanal zugegriffen werden kann. Der Fire TV Stick 4K Max kann ab sofort für 79,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll ab 18. Oktober starten.Beim neuen Fire TV Stick 4K halten sich die Änderungen in Grenzen. Es gibt neben dem bereits erwähnten Speicher-Upgrade und dem WLAN 6-Support noch einen verbesserten, rund 30 Prozent schnelleren 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor. Der Fire TV Stick 4K wird 69,99 Euro kosten und ebenfalls ab 18. Oktober in Deutschland zu haben sein.Ein ganz neues Produkt von Amazon wird es auch nach Deutschland schaffen, nur wann ist bisher nicht bekannt: Amazons erstes Smart-Home-Bedienpanel, der Echo Hub . Der Echo Hub ist ein Smart-Display mit einem 202 x 137 Millimeter großen Touchscreen (8 Zoll). Es kann mit einem Ständer oder per Wandhalterung genutzt werden und dient als Schaltzentrale für Kameras, Lampen, Thermostate, Schlösser und andere Smart-Home-Geräte Unterstützt werden WLAN, Bluetooth Low Energy Mesh, Zigbee, Thread und Matter. Das Hub bietet ebenfalls Lautsprecher und Alexa-Unterstützung sowie praktische Widgets, um eine persönliche Schaltzentrale anzulegen.Es gibt noch keinen Termin für den Start in Deutschland, aber schon einen Preis: Das neue Gerät soll 199,99 Euro kosten. Interessierte können sich unter amazon.de/echohub anmelden und werden benachrichtigt, sobald das Gerät vorbestellt werden kann.Abgerundet werden die Vorstellungen durch drei bekannte Produkte, die überarbeitet wurden.Zum einen bekommt die in diesem Jahr gestartete Echo Pop-Serie eine Kids-Edition. Dazu hat Amazon wieder beliebte Motive für Kids im Angebot - es gibt wahlweise den Echo Pop mit Marvel oder mit Disney Prinzessinnen. Ebenfalls neu für Kids starten Fire HD 10 Kids und Fire HD 10 Kids Pro-Tablets, sowie die regulären Fire HD 10-Tablets.Die Tablets erhalten mehr Arbeitsspeicher und einen verbesserten Prozessor. Zudem wurden Kameras und Laufzeit verbessert. Alle neuen Fire HD 10-Tablets und das Zubehör werden ab Oktober ausgeliefert. Die Preise starten bei 164,99 Euro.Zum anderen gibt es einen neuen Echo Show 8 , der ein neues Design erhalten hat. Dadurch unterscheidet sich der neue Echo Show rein äußerlich, aber verbessert wurden vor allem die inneren Werte. So gibt es jetzt 3D-Audio-Support, einen integrierten Smart-Home-Hub und eine neue 13-Megapixel-Kamera. Besonders interessant ist die neue Computer-Vision-Technologie, die den Bildschirminhalt an die Entfernung des Nutzers zum Gerät anpasst, damit diese auch aus der Ferne besser erkannt werden können.Der neue Echo Show ist ab sofort für 169,99 Euro vorbestellbar. Er wird ab 25. Oktober ausgeliefert.Neben diesen Neuvorstellungen gibt es für Kunden in den USA noch mehr interessantes - in Deutschland wird man noch warten müssen. So startet unter anderem die erste Fire TV Soundbar und eine überarbeitete Amazon Smart Glass-Serie.