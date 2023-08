Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im September

Im September erhalten Amazon Prime-Mitglieder Zugriff auf sieben kostenlose Spiele. Mit dabei sind Football Manager 2023, Ozymandias und Dexter Stardust. Weiterhin stehen viele neue Ingame-In­hal­te und Twitch-Drops bereit. Alle Details erfahrt ihr in diesem Überblick.

Sieben Gratis-Spiele und Amazon Luna-Titel

Neue Inhalte, DLCs und Twitch-Drops

Amazon Prime Gaming-Geschenke im August 2023

Call of Duty: Warzone and Modern Warfare II World Series of Warzone Designated Driver Bundle

FIFA 23 - Prime Gaming Pack

Madden NFL 23 - Redzone Royale Ultimate Team Pack

Summertime Madness [Legacy Games Code]

Letzte Chance PayDay 2 + "The Gage Mod Courier" DLC Farming Simulator 19 Blade Assault Quake 4 Star Wars: The Force Unleashed 2 Foretales Driftland: The Magic Revival In Sound Mind und Summertime Madness.

Ab September Football Manager 2023 Ozymandias: Bronze Age Empire Sim Absolute Tactics: Daughters of Mercy Dexter Stardust: Adventures in Outer Space Shotgun King: The Final Checkmate Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition Hundred Days - Winemaking Simulator.



01.09. - Dead Island 2 - From Dusk' Plaid Whacker

01.09. - Fall Guys: Ultimate Knockout Strawberry Backpack, Doggo Slippers, 1000 Kudos

06.09. - Dead By Daylight - 400K Bloodpoints

07.09. - Diablo IV - Vermilion Dark Tome, Vermilion Bolt Thrower Bundle

07.09. - Football Manager 2023 [Epic Games Store]

07.09. - PUBG: BATTLEGROUNDS - Chicken Dinner Booster Pack

07.09. - Teamfight Tactics - Can't Touch This Emote

07.09. - Warframe - Octavia Iridos Bundle

08.09. - New World - Equilibrium's Boon

12.09. - Roblox - Clutch Missile Launcher

13.09. - My Pet Hooligan - Cinematic Full Outfit

14.09. - Absolute Tactics: Daughters of Mercy [Amazon Games App]

14.09. - Ozymandias: Bronze Age Empire Sim [GOG]

14.09. - The Crew: Motorfest Plymouth Road Runner Freedom Edition 1970 "The Panther" Window Tint "The Panther" Tire

15.09. - Pokémon GO - 1 Lucky Egg, 1 Incense item bundle

18.09. - Destiny 2 Consult the Archives Exotic Emote Curse of Foresight Exotic Sparrow Edge of the Worlds Legendary Ship Methane Explorer Legendary Shader

18.09. - League of Legends - Prime Gaming Capsule

19.09. - League of Legends: Wild Rift - Random Recall Chest

19.09. - Shadow Fight 3 90 Legendary Keys 300 Umbracite 300 Chrysonite 150 Magmium

20.09. - Hearthstone - Random Standard Epic Card

20.09. - Honkai: Star Rail 60 Stellar Jades 8 Traveler's Guides 5 Disposable Kinetic Cannons

21.09. - Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App]

21.09. - Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest, 3 Rare Wildcards

21.09. - Overwatch 2 - Owl Guardian Mercy

21.09. - Shotgun King: The Final Checkmate [Amazon Games App]

25.09. - Paladins - Pirate's Treasure Io Skin

25.09. - Phantasy Star Online 2 New Genesis - September 2023 Pack

25.09. - SMITE - Neon Trails Ne Zha Cosmetic Skin

26.09. - Naraka: Bladepoint - Avatar Dorry

28.09. - Hundred Days - Winemaking Simulator [Amazon Games App]

28.09. - World of Warcraft - Zipao Tiger Pet

28.09. - Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition [Legacy Games Code]

Alle Spiele und Loot im Überblick

Während man vor dem Monatswechsel noch die Chance nutzen sollte, sich mit den Gratis-Titeln aus dem August (z.B. Payday 2 und Star Wars: The Force Unleashed 2) einzudecken, kündigt Amazon jetzt seine Prime-Gaming-Spiele für September an. Neben dem Football Manager 2023 stehen das Multiplayer-Simulationsspiel Ozymandias: Bronze Age Empire Sim und das Point-and-Click-Adventure Dexter Stardust: Adventures in Outer Space im Mittelpunkt.Ebenso kann man sich auf vier weitere kurzweilige Indie-Games freuen, etwa das Rollenspiel Absolute Tactics: Daughters of Mercy, das Strategie-Roguelike Shot­gun King: The Final Checkmate, das Wimmelbildspiel Unsolved Case: Mur­de­rous Script und die Weingut-Simulation Hundred Days - Winemaking Simulator.Dem Spiele-Streaming-Dienst Amazon Luna werden zudem WRC Generations, Beach Buggy Racing: Hot Wheels Edition, Jackbox Party 9 und Arcade Paradise hinzugefügt. Die Gratis-Spiele stehen hier im sogenannten "Prime Gaming Channel" zum Streamen bereit.Wer sich weniger für Gratis-Spiele, sondern viel mehr für die Ingame-Inhalte und Twitch-Drops interessiert, die mit der Amazon Prime-Mitgliedschaft einhergehen, erhält im September exklusive Inhalte für Fall Guys, Honkai: Star Rail, Overwatch 2 und Diablo 4. So werden etwa für Blizzards Action-Rollenspiel der Vermilion Dark Tome und das Vermilion Bolt Thrower Bundle bereitstehen.Anlässlich der 2023er World Series von Call of Duty Warzone bietet Amazon zudem bis zum 21. September das Designated Driver Bundle kostenlos an, das diverse Skins, Baupläne, EP- und Waffen-Tokens sowie Embleme enthält. Weitere Ingame-Inhalte gibt es unter anderem auch für Titel wie World of Warcraft , Pokémon Go, Madden NFL 23, FIFA 23, PUBG, Roblox, New World, League of Legends, Smite und vielen mehr.Alle Ingame-Gegenstände und Spiele-Codes müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.