Xbox Cloud Gaming: Diese Spiele erhalten Maus- & Tastatur-Support

Microsofts Xbox Cloud Gaming wird für PC-Spieler immer interessanter. Die Redmonder testen seit mehreren Wochen die Unterstützung von Maus und Tastatur in ausgewählten Spielen. Nun wird der Support auf weitere Titel ausgeweitet, unter anderem auf Quake.

Spiele-Streaming bald auch ohne Controller

Cities: Skylines - Mayor's Edition

Cities: Skylines - Remastered

House Flipper

Inkulinati (Game Preview)

Mount & Blade II: Bannerlord

Norco

Pikuniku

Quake

Quake 2

Slime Rancher 2

State of Decay 2

Terraria

The Sims 4

Valheim (Game Preview)

Spielauswahl, Voraussetzungen und Bugs

Zusammenfassung Xbox Cloud Gaming erweitert Maus/Tastatur-Support

Xbox-Insider-Account für Beta/Delta-Ring nötig

Auswahl an unterstützten Spielen verdoppelt sich

Frühere Titel inklusive Fortnite und Halo Infinite

Kompatibler Browser oder Xbox-App-Beta erforderlich

Vollbildmodus für Maus/Tastatur-Nutzung notwendig

Nachdem Spieler zwei Jahre auf den Start der Testphase gewartet haben, scheint es jetzt Schlag auf Schlag zu gehen. Ende März kündigte Microsoft die Ein­füh­rung der Maus- und Tastaturunterstützung für das Xbox Cloud Gaming an, be­schränkt den Support allerdings bislang auf 14 Spiele. Nun wird die Auswahl erweitert Spieler müssen zwar weiterhin einen Xbox-Insider-Account im Beta- oder Delta-Ring bzw. den PC Gaming Preview Channel für die Unterstützung der PC-Eingabegeräte nutzen, doch die Anzahl der Titel, die auch über die Cloud mit Maus und Tastatur gespielt werden können, verdoppelt sich.Zuvor wurden unter anderem bereits namhafte Spiele und Eigenproduktionen der Xbox Game Studios mit der Maus- und Tastaturunterstützung in der Cloud versorgt, etwa Fortnite, Sea of Thieves, ARK Survival Evolved, Sniper Elite 5, Grounded, Halo Infinite, Doom 64 und Age of Empires 2.Die Voraussetzungen bleiben die gleichen. Neben dem eingangs erwähnten Xbox-Insider-Account benötigten Spieler wahlweise einen kompatiblen Browser, wie Microsoft Edge und Google Chrome , oder die neueste Beta der Xbox-App für Windows-PCs. Innerhalb des Browsers und den Xbox-Profileinstellungen muss die Vorschaufunktion aktiviert werden.Noch ist unklar, wann das Spiele-Streaming der Redmonder flächendeckend mit einem Maus- und Tastatur-Support ausgestattet wird. Vorerst müssen diverse Kinderkrankheiten überwunden werden. Unter anderem zeigen UI-Elemente noch immer die Controller-Einstellungen an und die Nutzung der klassischen PC-Eingabegeräte ist aktuell nur im Vollbildmodus möglich.