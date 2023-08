Neue Infos: Mächtige Tastatur-Mapping-Funktion für Xbox Controller

Befehle wie "Ctrl + Shift + C" mit einem Tastendruck: Microsoft hat neue Informationen zu seiner Tastatur-Mapping-Funktion für Xbox Controller bekannt gegeben. Xbox Insider können Elite Wireless Controller Series 2 und Adaptive Controller ganz neu nutzen.

Neue mächtige Tastaturmapping-Funktion für Xbox

So nutzt man das Feature

Zusammenfassung Xbox Insider können Xbox Elite Series 2 & Adaptive Controller neu nutzen.

Einzelne Tastaturtasten können bestimmten Controllertasten zugewiesen werden.

Nutzung bei über 100 Xbox-Titeln, auf PC bei fast allen Titeln.

Einrichtung über Xbox Zubehör-App, Adapter/USB-Anschluss nötig.

Kombination aus Controller & Tastatur möglich.

App muss während Nutzung geöffnet bleiben.

Die Idee ist einfach, die Umsetzung erfolgt per Xbox Update Preview und Windows Gaming Preview: wie Microsoft in einem ausführlichen Blogpost schreibt, haben Xbox Insider seit Kurzem die Möglichkeit, Tastaturtasten bestimmten Controllertasten zuzuordnen. Dieses Prinzip soll ohne Einschränkung funktionieren: "Wählt eine beliebige Taste auf eurem Elite Series 2 oder einen Anschluss auf eurem Xbox Adaptive Controller und belegt sie mit der gewünschten Tastaturtaste", so die Entwickler Wie man weiter beschreibt, stehen auf der Xbox über 100 Titel bereit, die mit Tastatureingaben umgehen können, auf dem PC trifft das natürlich auf fast alle Titel zu. Microsoft nennt Sea of Thieves als Beispiel für Spiele, die sogar die gleichzeitige Nutzung von Tastatur und Controller unterstützen. In dem Piratenspiel kann die Tastatureingabe für die Schnellauswahl der Waffen dienen, die anderen Aktionen laufen weiter über die Controller-Eingabe.Um das Feature nutzen zu können, öffnet man auf Xbox oder PC die Xbox Zubehör-App. Auf dem PC ist dabei zwingend ein Xbox Wireless Adapter oder der Anschluss per USB nötig, Bluetooth reicht nicht aus. Nach einem Klick auf "Konfigurieren" kann ein neues Profil angelegt werden. Im nächsten Schritt wird dann in der App der Knopf gewählt, der neu belegt werden soll. Wichtig: Die Zubehör-App muss auch nach der Belegung während der Nutzung geöffnet bleiben.Ferner gibt es noch eine Einschränkung bei der Erstellung von längeren Tastenkombinationen. Die Zuweisung von Strg, Umschalt, Alt und Win wird unterstützt, einer einzelnen Controllertaste können dabei beliebig viele Modifikatortasten zugewiesen werden. In diesen Mix passt dann allerdings nur eine weitere Nicht-Modifikatortaste - Strg+Alt+W kann zum Beispiel zugeordnet werden, Strg+Alt+W+E aber nicht.