Selbst reparieren: Microsoft verkauft Ersatzteile für Xbox-Controller

Microsoft startet mit dem Verkauf von Reparatur-Kits und Ersatzteilen für Xbox Wireless Controller und den Elite Series 2. Spieler können somit ihre Gamepads selbst reparieren, statt diese neu zu kaufen. Den Anfang machen die Redmonder am Heimatmarkt in den USA.

Mika Baumeister / Unsplash

Neu ist doch nicht immer besser

Verkauf in Deutschland ungewiss

Zusammenfassung Microsoft ermöglicht Selbstreparatur von Xbox-Controllern.

Verkauf startet in USA, Farben Schwarz und Weiß.

Kits ab 19,99$ mit Anleitungen und Videos.

Microsoft erfüllt so Vereinbarung mit Aktionärsvereinigung.

Auswahl und Verfügbarkeit in DE in Zukunft unklar.

Das Thema Selbstreparatur nimmt bei Microsoft einen immer höheren Stellenwert ein. Auf den Verkauf von einzelnen Komponenten für Surface-Geräte folgt nun der von Ersatzteilen für Xbox-Controller. Die Reparatur-Kits sind sowohl für den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 als auch den klassischen Xbox Wireless Controller erhältlich.Im Online-Shop der Redmonder werden unter anderem Top-Cases (Gehäuseoberseite) und Button-Sets samt Schultertasten (Trigger), Steuerkreuz und Analog-Sticks verkauft. Außerdem stehen Leiterplatten (PCBA) für die Eingabe und die Steuerung des Vibrationsmotors zum Verkauf. Preislich starten die Kits ab 19,99 US-Dollar für den Wireless Controller und ab 23,99 US-Dollar für den Elite Series 2.Microsoft verkauft seine Ersatzteile in schwarzen (Carbon Black) sowie weißen Farbvarianten (Robot White) und beschränkt die Auswahl vorerst auf neue Controller mit Aussparung für die Share-Taste. Diese wurden zusammen mit der Xbox Series X und Series S vor über zwei Jahren eingeführt und dürften entsprechend weitverbreitet sein. Für Laien stehen zudem passende Anleitungen und Videos bereit, die die Reparatur erleichtern sollen.Ob Microsoft die Auswahl in Zukunft um zusätzliche Farben erweitert und ein Angebot auch außerhalb der Vereinigten Staaten geplant ist, bleibt offen. In jedem Fall erfüllt das Unternehmen mit diesem Schritt einmal mehr die Vereinbarung mit der Aktionärsvereinigung "As You Sow", die bereits vor zwei Jahren das Recht auf Reparatur für Kunden einforderten.Am Ende des Tages schließen die Redmonder auch zu Sony auf, die mit dem DualSense Edge erst kürzlich einen PS5-Controller auf den Markt gebracht haben, der mit austauschbaren Analog-Sticks punkten konnte. Zwar dürfte für den Austausch am Xbox Elite Wireless Controller Series 2 etwas mehr handwerkliches Geschick benötigt werden, doch grundlegend hat Microsoft nachgezogen.