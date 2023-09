Microsoft: China desinformiert mit KI-Fake-Fotos und Russen-Taktik

Microsoft und verschiedene Partner haben aufgedeckt, dass neue Desinformations-Kampagnen aus der Richtung Chinas angelaufen sind. Diese ähneln dem Vorgehen der russischen Propagandisten, arbeiten mit denen aber offenbar nicht zusammen.

Wetterwaffe statt Dürre

In zahlreichen Sprachen

Zusammenfassung Microsoft und Partner decken chinesische Desinformations-Kampagnen auf

Taktiken ähneln russischer Propaganda, jedoch keine Zusammenarbeit

Ziel: Zwietracht in westlichen Ländern säen, vor allem USA

Beispiel: Falschmeldungen zu Bränden auf Hawaii durch "Wetterwaffe"

Fake-Konten verbreiten gefälschte Inhalte auf Social-Media-Plattformen

Beiträge in 31 Sprachen, Ziel ist globales Publikum

China nutzt Strategie zur Polarisierung von Gesellschaften

Bislang konzentrierten sich Chinas Einflusskampagnen auf die Verteidigung seiner Taiwan-Politik und ähnlicher Themen. Die jüngsten Bemühungen, die von Microsoft und einer Reihe anderer Organisationen aufgedeckt wurden, deuten darauf hin, dass Peking direktere Versuche unternimmt, Zwietracht in den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern zu säen.Als prominentes Beispiel werden dabei die verheerenden Brände genannt, die vor einigen Wochen auf Hawaii wüteten, berichtete die New York Times . Falschmeldungen sprechen hier davon, dass diese das Ergebnis einer geheimen "Wetterwaffe" gewesen seien, die von US-Regierungsstellen getestet wurde. Um dies zu untermauern, werden die Berichte mit passenden Fotos garniert, die laut Experten von KI-Systemen generiert wurden.Angeblich habe hier der britische Auslandsgeheimdienst MI6 "die erstaunliche Wahrheit hinter den Waldbränden" enthüllt. So heißt es in Beiträgen, die jeweils mit gleichem Wortlaut auf Social-Media-Seiten wie Pinterest, Tumblr, Medium und Pixiv, eine japanische Website, die von Künstlern genutzt wird, erschienen.Andere Fake-Konten verbreiteten hingegen auch relativ "normal" gefälschte Inhalte über die Hawaii-Brände. Zu finden seien hier beispielsweise Videos, die in einen neuen Kontext gesetzt werden, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben. So kursierte auf TikTok die Aufnahme einer Transformatoren-Explosion in Chile, die angeblich einen Brandauslöser auf Hawaii zeigt.Die chinesische Kampagne operierte über viele der wichtigsten Social-Media-Plattformen - und in vielen Sprachen, was darauf hindeutet, dass sie darauf abzielte, ein globales Publikum zu erreichen. Das Threat Analysis Center von Microsoft identifizierte Beiträge in 31 Sprachen, darunter Französisch, Deutsch und Italienisch.Solche Desinformations-Kampagnen haben vor allem den Zweck, Zwietracht in den westlichen Gesellschaften zu säen. Dies kennt man bereits vom Vorgehen der russischen Propaganda-Fabriken, die in verschiedenen Social Media-Kanälen aktiv sind, um die Polarisierung in der Gesellschaft voranzutreiben. China scheint von dieser Strategie nun einiges übernommen zu haben.