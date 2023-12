Es ist ein kurioser Austausch, der sich jüngst zwischen einem Nutzer des Steam Deck und Valve abgespielt hat. Im Netz bescheinigen einige Nutzer dem Handheld einen sehr guten Geruch. Jetzt stellt der Hersteller klar: Am Steam Deck-Lüfter schnüffeln sollte man lassen.

Der Geruch des Steam Deck macht Nutzer zu Schnüfflern

Zusammenfassung Kurioser Austausch über Steam Deck-Geruch

Valve warnt vor Schnüffeln am Lüfter

Steam Deck-Nutzer finden Geruch angenehm

Subreddit-Nutzer fragt Valve nach Sicherheit

Valve: Abgase nicht direkt einatmen

Bei normaler Nutzung keine Sicherheitsbedenken

Einige Produkte, vor allem Elektronik, können einen sehr eigenwilligen und markanten Geruch entwickeln. Rund um das Steam Deck finden sich im Netz mittlerweile unzählige Nutzerberichte, die dem Handheld und seien "Abgasen" ein sehr angenehmes Aroma zuschreiben. Und so darf es wohl auch nicht wundern, dass einige Nutzer beschreiben, regelmäßig am Lüfter des Geräts zu schnüffeln.Wie ein Nutzer im Subreddit beschreibt, dass mittlerweile auf über 500.000 Mitglieder kommt, hatte er jüngst mit dem Steam-Support Kontakt aufgenommen, um für alle Steam Deck-Schnüffler einmal die Frage zu klären: Ist es überhaupt sicher, auf der Suche nach dem ungewöhnlichen Geruchseindruck die Abluft des Steam Deck wiederholt aktiv einzuatmen?In seiner Antwort erkennt das Unternehmen an, dass sich der Geruch des Steam Deck mittlerweile zu einem echten "Meme" entwickelt hat. Trotzdem rät man den Nutzern, ihre Nasen doch besser, nicht direkt an den Lüfter des Steam Deck zu halten. "Wie bei allen elektronischen Geräten ist es generell nicht empfehlenswert, die Abgase des Geräts einzuatmen", so der offizielle Support.Bei normaler Verwendung habe man "keine Sicherheitsbedenken", zum Schutz der Gesundheit sollte aber das "direkte Einatmen der Abgase des Geräts" vermieden werden. "Wir verstehen, dass es sich um ein Meme handelt, aber bitte unterlassen Sie dieses Verhalten zum Schutz Ihrer Gesundheit", so der Support.