Kein Steam Deck 2 in den kommenden Jahren - Valve "entschuldigt sich"

Mit der Vorstellung des neuen OLED-Steam Deck kam bei Fans des Gaming-Handhelds vor allem eine Frage auf: Warum hat Valve dem Steam Deck keinen neuen Prozessor gegönnt und warum gibt es nur so geringe Verbesserungen?

Valve verrät Zeitplan für Steam Deck 2

Design-Veränderungen werden kommen

Zusammenfassung OLED-Steam Deck: Kein neuer Prozessor

Steam Deck 2: Nicht vor 2-3 Jahren

Valve: Arbeitet an Steam Deck 2

Valve: Sucht große Leistungssteigerung

Prozessorverfügbarkeit limitiert Valve

Keine jährlichen kleinen Updates

Zukünftiges Design könnte ändern

OLED-Modell: HDR, Wi-Fi 6E, leichter

Nun hat sich Valve dazu im Nachgang zur Präsentation des Steam Deck OLED ausführlich geäußert . Zunächst hat das Unternehmen aber auch einen Zeitrahmen für weitere Pläne genannt, und der ist sehr ernüchternd: Ein Steam Deck 2 sollte man demnach nicht in den kommenden zwei bis drei Jahren erwarten.In einem Interview (via Gizmodo ) hat Lawrence Yang, UX-Designer bei Valve, bestätigt, dass das Unternehmen natürlich bereits aktiv an einem Steam Deck 2 arbeitet.Er erklärte jedoch, dass es eine "generationsübergreifende Steigerung der Leistung" braucht, um den Namen Steam Deck 2 zu rechtfertigen, und das sieht man derzeit bei Valve einfach noch nicht als umsetzbar an.Yang verwies zudem auf Einschränkungen durch die Verfügbarkeit von Prozessoren. Valve will zudem keine "jährlichen" Verbesserungen wie man das bei Smartphones kennt herausbringen, um die Entwickler durch die Veröffentlichung vieler inkrementeller Updates nicht zu verwirren. Damit soll eine gleichbleibende Qualität garantiert werden.Yazan Aldehayyat, Hardware-Ingenieur bei Valve, fügte hinzu, dass das Team aus dem Design des ursprünglichen Decks noch lernt - damit deutet er nun aber auch weitreichende Änderungen an.Während das OLED-Modell denselben Formfaktor verwendet, könnte ein zukünftiges Steam Deck aufgrund des Feedbacks der Nutzer wichtige Designänderungen erfahren. Beide Ingenieure gehen davon aus, dass die notwendige Leistungssteigerung des Chips noch zwei bis drei Jahre auf dich warten lässt. Dies deckt sich mit dem üblichen Generationswechsel bei anderer Spielehardware wie der Xbox oder der PlayStation.Die nun gerade vorgestellte OLED-Version bringt dank eines HDR-OLED-Displays, einer verbesserten Akkulaufzeit, Wi-Fi 6E und einem geringfügig geringeren Gewicht schon einmal erste Verbesserungen.