Gabe Newell liefert persönlich Steam Deck-Exemplare an Fans aus

"Lieferjunge" Game Newell

Valve veröffentlicht dieser Tage seine neue Handheld-"Konsole" Steam Deck, diese soll den Zugriff auf weite Teile des Steam-Angebots bieten, und das im (großen) Taschenformat. Zwar ist das Gerät alles andere fehlerfrei und perfekt, einigen Bestellern wird der Empfang des Geräts aber für immer in Erinnerung bleiben.Valve und Hardware: Das ist eine schon immer - vorsichtig formuliert - angespannte Beziehung. Denn schon in Vergangenheit bewies der Steam-Betreiber nicht viel glückliches Händchen. So galt der hauseigene Controller als Flop, auch die Steam Machines, die Partner bauen sollten und das auch taten, waren auch kapitaler Misserfolg.Doch Valve gibt nicht auf und hat nun sein Steam Deck veröffentlicht. Das ist eine an Nintendo Switch erinnernde Quasi-Konsole, diese ist seit kurzem offiziell verfügbar. Wer bisher noch kein Exemplar ergattern bzw. vorbestellen konnte, der sollte aber nicht enttäuscht sein, denn die Tests der Fachpresse sind durchaus ernüchternd. Kritisiert werden u. a. die verbuggte Software, der laute Lüfter und der Umstand, dass der Akku bei höchster Qualität gerade einmal zwei Stunden hält.Für die zumeist überraschten und baffen Empfänger eines ganz besonderen Steam Deck-Exemplars dürfte das aber keine Rolle spielen. Denn ihr Gerät wurde von einem ganz speziellen "Botenjungen" geliefert, nämlich Gabe Newell. Der Co-Gründer und Chef von Valve hat nämlich einige Exemplare höchstpersönlich zugestellt.Einige der Empfänger erkannten den bärtigen und Maske tragenden Valve-Chef, vor allem dann, wenn sie es waren, die das Steam Deck bestellt haben. Es gab auch einige Familienmitglieder, die sich über den Boten und die Kameracrew wunderten.Newell indes hatte auch ganz besondere Sorgen, denn er machte sich einige Sorgen, ob es ok war, seine Unterschrift auf den persönlich ausgelieferten Steam Deck zu hinterlassen: "Hoffentlich werden die Leute nicht sauer, dass ich sie unterschreibe."