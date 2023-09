Apple hat soeben seine neuen High-End-iPhones vorgestellt. Das Apple iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max bekommen unter anderem einen neuen Action-Button, einen neuen Prozessor in Form des Apple A17 Pro, neue Kameras und ein Gehäuse aus Titan.

Titangehäuse soll leichter und stabiler sein

Apple stellt das neue iPhone 15 Pro (Max) im Video vor

Action-Button statt Mute

iPhone 15 Pro Max jetzt mit 5x optischer Vergrößerung

Apple A17 Pro SoC erstes SoC mit 3nm Strukturbreite

Technische Daten des neuen iPhone 15 Pro (Max) Modell iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Software iOS 17 Display 6,1 Zoll (15,49 cm) Super Retina XDR OLED HDR, 120 Hz, 2556 x 1179 Pixel, 460 ppi, 2000 nits 6,7 Zoll (17,02 cm) Super Retina XDR OLED HDR, 120 Hz, 2796 x 1290 Pixel, 460 ppi, 2000 nits Hauptkamera Quad-Cam, 48.0 MP, f/1.78, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps; 12.0 MP, f/2.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv; 12.0 MP, f/2.2, Phasenvergleich-AF, Ultraweitwinkelobjektiv; ToF Frontkamera 12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps Schnittstellen USB-C 3.0 (10 Gbit/s), Wi-Fi 6E (WLAN ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB2 Sensoren LIDAR-Scanner, Beschleunigung, Gyroskop, Näherung, Umgebungslicht, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) SoC Apple A17 Bionic, 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine Speicher 128, 256, 512 GB, 1 TB Navigation Dual-Frequenz GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon Mikro-Ortung, NavIC SIM Dual-SIM (Nano-SIM und 2x eSIM) Modem GSM, UMTS, Gigabit-LTE mit 4x4 MIMO und LAA, 5G (sub 6 GHz, 4x4 MIMO) Besonderes Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Face ID, Notruf SOS, MagSafe, Dynamic Island, 5x-Zoom (Pro Max), Academy Color Encoding System, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10, HLG Akku fest verbaut, Schnellladen, kabelloses Laden Laufzeit Bis zu 23 Stunden Video Bis zu 29 Stunden Video Gehäuse Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Titan (Natur, Blau, Weiß, Schwarz) Maße 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Gewicht 187 Gramm 221 Gramm Preis ab 1299 Euro ab 1449 Euro Vorbestellung ab 15. September Verfügbar ab 22. September

Zusammenfassung Apple stellt iPhone 15 Pro und Pro Max mit neuem Titan-Gehäuse vor

Neue Modelle verfügen über Action-Button für diverse Aufgaben

Prozessor Apple A17 Pro bietet 10% mehr CPU-Leistung, neue GPU

Kamera im Pro Max mit 5x-Zoom, Hauptkamera bleibt bei 48 Megapixeln

USB Type-C-Anschlüsse ermöglichen direktes Schreiben auf externe Speicher

Vorbestellung ab 15. September, offizieller Verkauf ab 22. September 2023

Einstiegspreis iPhone 15 Pro bei 1199 Euro, Pro Max ab 1449 Euro

Der US-Computerkonzern begann die Vorstellung der neuen Pro-Modelle mit der Ankündigung, dass beide Geräte jetzt in einem fein verarbeiteten Titangehäuse stecken, das bei gleicher Bildschirmgröße schmaler und leichter ausfällt als zuvor. Apple zufolge setzt man auf höchst aufwendige Bearbeitungsmethoden, die es in vier eher dunkel gehaltenen Farben geben wird.Das neue Gehäusematerial wird nur außen verwendet, während innen ein Aluminiumrahmen zum Einsatz kommt. Dadurch sollen die neuen Geräte deutlich leichter und dennoch höchst stabil sein. Tatsächlich ist das iPhone 15 Pro Max etwa knapp 20 Gramm leichter als sein Vorgängermodell.Apple verpasst dem Titan allerdings auch noch einen Kunststoffüberzug, mit dem man dann auch die Farbdarstellung aufbringt. Dank einer geänderten, modularer gestalteten Struktur soll übrigens die Rückenabdeckung aus Glas leichter und schneller getauscht werden können.Eine weitere wichtigere Neuerung ist der Action-Button, welcher oberhalb der auf der linken Gehäuseseite integrierten Lautstärketasten angebracht ist. Hält man die neue Taste länger gedrückt, verhält sie sich wie der dort zuvor angebrachte Stumm-Schalter. Ferner kann die Taste aber für diverse weitere Aufgaben verwendet werden, um zum Beispiel bestimmte Aktionen auszulösen.Das iPhone 15 Pro hat wie das günstigere iPhone 15 ein 6,1 Zoll (ca. 15 cm) großes Display, während das iPhone 15 Pro Max wie das iPhone 15 Plus ein 6,7-Zoll-Panel. Die Displays selbst haben sich unterdessen praktisch nicht geändert. Auflösung und maximale Helligkeit bleiben identisch, sodass wieder maximal 1600 (HDR) bzw. 2000 Candela im Outdoor-Betrieb möglich sind.Bei den Kameras gibt es behutsame Verbesserungen, die sich letztlich aber doch drastischer auswirken dürften, als man vielleicht denken würde. Die Auflösung der Hauptkamera bleibt bei 48 Megapixeln, wobei wieder eine per Sensor-Shift arbeitende optische Bildstabilisierung zum Einsatz kommt.Die maximale Blendengröße gibt Apple nach wie vor mit F/1.78 an. Auch sonst bleiben die Auflösung und die Blendengrößen der Kameras auf den ersten Blick identisch.Die Ultraweitwinkelkamera und die Zoom-Kamera bieten jeweils 12-Megapixel-Auflösung und Blendengrößen von bis zu F/2.2 bzw. F/2.8. Allerdings hat Apple an der Optik geschraubt, sodass die Telekamera jetzt eine bis zu fünffache optische Vergrößerung bietet.Diese bleibt allerdings dem Apple iPhone 15 Pro Max vorenthalten, sodass sich beim iPhone 15 Pro in dieser Hinsicht nichts ändert. Ferner werden jetzt Log-Video-Aufnahmen und das Academy Color Encoding System (ACES) unterstützt.Die Frontkameras bleiben ebenfalls unverändert, sodass die Sensoren dort wieder mit 12 Megapixeln und einer F/1.9-Blende arbeiten. Immerhin nutzt Apple die bei den Aufnahmen anfallenden Abstandsdaten, um automatisch in den Porträtmodus zu schalten bzw. die notwendigen Tiefeninformationen zu sammeln.Eine weitere Neuerung im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ist der Apple A17 Pro Bionic-SoC. Der neue Chip wird erstmals im 3-Nanometer-Maßstab gefertigt und soll ein Performance-Plus von rund 10 Prozent bei der CPU bieten, die hier wieder sechs Rechenkerne hat. Außerdem soll eine doppelt so starke Neural-Processing-Engine an Bord sein.Wie zuvor werden zwei High-Performance- und vier stromsparende Kerne kombiniert, während die Grafikeinheit des neuen Chips jetzt sechs Rechenkerne mitbringt und so ebenfalls 20 Prozent mehr Leistung bieten soll.Apple spricht von einer kompletten Überarbeitung und will nun sogar Ray-Tracing mit seiner mobilen Grafikeinheit bieten, was sich in Spielen natürlich auf beeindruckende Weise bemerkbar machen dürfte.Auch das iPhone 15 Pro Max und sein kleineres Schwestermodell bekommen übrigens USB Type-C-Anschlüsse spendiert, die hier dank USB-3-Unterstützung auch für diverse externe Geräte genutzt werden können. Apple zeigte während der Präsentation unter anderem, dass die Geräte bei Filmaufnahmen auch direkt auf externe Speichermedien schreiben können, da Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde unterstützt werden.Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max werden ab dem 15. September 2023 zur Vorbestellung angeboten und können ab 22. September offiziell im Handel erworben werden. Der Einstiegspreis für das iPhone 15 Pro mit 128 GB Speicher liegt bei stolzen 1199 Euro, während das iPhone 15 Pro Max mit 256 GB Mindestspeicherplatz ganze 1449 Euro kostet. Beide Modelle sind darüber hinaus mit Kapazitäten von bis zu einem Terabyte erhältlich.