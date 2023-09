iOS 15.7.9: Apple versorgt ältere iPhones und iPads mit Security-Update

Vor kurzem wurde bekannt, dass es aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken auf Apple-Geräten gibt, die Geräte mit dem Staatstrojaner von Pegasus infizieren. Nach dem Update für iOS 16 folgt jetzt ein wichtiges Security-Update für ältere iPhones und iPads.

Update für ältere iPhones und iPads

Zum Update schreibt Apple nur:

"iOS 15.7.9 enthält wichtige Sicherheitsupdates und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/de-de/HT201222"

So bekommt ihr das Update

Zusammenfassung

Apple hat auch an die Nutzer von älteren iPhones und iPads gedacht und neben dem Update iOS 16.6.1 ein Sicherheitsupdate auf 15.7.9 gestartet. Diese Version ist für alle Alt-Geräte wie iPhone 6S und neuer verfügbar.Wer also bislang nicht auf iOS 16 umgestiegen ist oder ein inkompatibles Gerät verwendet, erhält ab sofort eine neue Aktualisierung, die dringend empfohlen wird. Nutzer von iOS 15 bekommen dabei nur sicherheitsrelevante Änderungen. Soweit das derzeit bekannt ist, adressiert Apple die gleichen zwei Sicherheitslücken, wie bei iOS 16.6.1.Apple aktualisiert damit nun alle Geräte, die iOS 16 nicht mehr unterstützen. Dazu gehören etwa das iPhone 6s und die iPhone SE-Familie. Apple gibt solche Updates für ältere Geräte nur sporadisch raus.Die Updates werden allen Nutzern dringend empfohlen. Die iOS 15-Aktualisierung ist für folgende Geräte verfügbar: iPhone 6S (Plus), das iPhone 7 (Plus), das iPhone SE der ersten Generation, das iPad Air 2, das iPad mini 4 und den iPod touch 7. Es gibt noch weitere Updates für ältere Geräte, und zwar iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9 und macOS Big Sur 11.7.10.Die Liste mit den Sicherheits-Hinweisen ist dabei derzeit nicht auf dem neuesten Stand. Für das iOS 16-Update hatte der Konzern allerdings zwei kritische Fehler im PassKit bestätigt. Es handelt sich um CVE-2023-31064 und CVE-2023-41061.Das Update ist ab sofort über die bekannten Wege verfügbar: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung so schnell wie möglich installieren möchte, kann nach dem Software-Update in den Einstellungen suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren.