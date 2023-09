Apple hat soeben erwartungsgemäß die neue iPhone 15-Serie vor­ge­stellt. Wie zuvor gibt es vier Modelle, die sich in zwei Gruppen aufteilen, so dass es neben den günstigeren Modellen auch wieder zwei Pro-Varianten gibt. Optisch tut sich wenig, doch technisch um so mehr.

Apple

Dynamic Island jetzt in jedem iPhone

Neue Hauptkamera mit 48-Megapixel-Sensor

Apple zeigt das iPhone 15 mit Dynamic Island im Video

Ja, das iPhone 15 hat jetzt immer einen USB Type-C-Port

Technische Daten zum neuen iPhone 15 (Plus) Modell iPhone 15 iPhone 15 Plus Betriebssystem iOS 17.0 Display 6,1 Zoll (15,49 cm) Super Retina XDR OLED HDR, 2556 x 1179 Pixel, 460 ppi, 1000 nits 6,7 Zoll (17,02 cm) Super Retina XDR OLED HDR, 2796 x 1290 Pixel, 460 ppi, 1000 nits Kamera hinten 42.0MP, f/1.6 Hauptkamera, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, 2x Zoom, Videos @2160p/60fps; 12.0MP, f/2.4 Ultraweitwinkel Kamera vorn 12.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/60fps Schnittstellen USB-C 2.0, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB 2 Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) SoC Apple A16 Bionic, 6-Core CPU, 5-Core GPU, 16-Core Neural Engine Speicher 128, 256, 512 GB Navigation GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon Mikro-Ortung SIM Dual: Nano-SIM, 2x eSIM Modem GSM, UMTS, LTE, 5G Besonderes Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Face ID, Notruf SOS, Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Atmos, MagSafe Akku fest verbaut, Schnellladen, kabelloses Laden Laufzeit Bis zu 20 Std. Video Bis zu 26 Std. Video Gehäuse Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Blau, Grün, Schwarz, Gelb, Pink Maße 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 160,9 x 77,8 x 7,8 mm Gewicht 171 Gramm 201 Gramm Preis ab 949 Euro ab 1099 Euro Vorbestellung ab 15. September Verfügbar ab 22. September

Zusammenfassung Apple stellt iPhone 15-Serie vor, Verkaufsstart in Deutschland am 22. September

Vier Modelle verfügbar, zwei davon als Pro-Varianten, technische Verbesserungen

Displays mit 6,1 und 6,7 Zoll, hohe Helligkeit, keramikverstärktes Glas

Verwendung des Apple A16 Bionic-SoC, möglicherweise mehr Arbeitsspeicher

48-Megapixel-Kamera, 12-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen

Integration eines USB Type-C-Anschlusses anstelle des Lightning-Anschlusses

Gehäuse aus 75 Prozent recyceltem Metall, erhältlich in fünf Farben.

Apple bringt das iPhone 15 ab dem 22. September auch in Deutschland auf den Markt. Das Dynamic Island am oberen Bildschirmrand - also der pillenförmige Ausschnittt im Display für die Frontkamera und die Apple ID-Sensorik - landet jetzt auch im iPhone 15 und iPhone 15 Plus, nachdem es zuvor den Pro-Modellen vorenthalten war.Apple hat unter anderem auch in die Bildschirme der "normalen" Modelle investiert. Sie bekommen Displays mit 6,1 Zoll und größeren 6,7 Zoll beim Plus-Modell, wobei die Helligkeit der neuen Panels jetzt höher ausfällt und im HDR-Betrieb bis zu 1600 Candela und maximal sogar 2000 Candela erreicht. Außerdem sollen die Displays dank keramikverstärktem Glas besonders widerstandsfähig sein.Interessanterweise bleibt Apple bei der technischen Basis dem bereits im Vorjahr praktizierten Konzept treu und integriert hier den aus dem letztjährigen Pro-Modell bekannten Apple A16 Bionic-SoC. Der Chip bietet also die gleiche Leistung wie in den teureren Geräten aus dem Vorjahr. Noch ist offen, ob der US-Computerkonzern in den neuen Geräten mehr Arbeitsspeicher verbaut.Die Kamera des iPhone 15 bietet 48 Megapixel und nutzt einen großen Sensor mit ganzen zwei Mikrometern Pixelkantenlänge sowie einen Sensor-Shift-basierten optischen Bildstabilisator und eine maximale Blendengröße von F/1.6. Zusätzlich integriert Apple nach wie vor eine 12-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen, an der man scheinbar keine Veränderungen vorgenommen hat.Optional kann man eine zweifache "optische Vergrößerung" nutzen, bei der ein Ausschnitt mit einer Auflösung von 12 Megapixeln verwendet wird, um bei hoher Bildqualität auch in vergrößerter Form 4K-Videos und hochauflösende Fotos zu ermöglichen. Weil Apple einen Bildausschnitt nutzt, profitiert das so aufgenommene Bild von der hochwertigen Optik und den anderen Fähigkeiten des Kamerasensors.Zur weiteren Ausstattung gehört nun ein neuer UWB2-Chip. Apple setzt aber wie erwartet vor allem eine wichtige Änderung mit dem neuen iPhone 15 um: auf Druck der EU verabschiedet man sich jetzt tatsächlich vom altbekannten Lightning-Anschluss und integriert einen USB Type-C-Anschluss. Damit nutzt Apple jetzt erstmals den gleichen USB-Port, der auch bei zahllosen anderen Geräten seit Jahren zum Einsatz kommt.Während der Keynote zum Launch der iPhone 15-Serie war USB-C erwartungsgemäß nur ein Randthema. Apple kündigte immerhin auch noch an, dass man passende Zubehörprodukte wie kabelgebundene Kopfhörer einführen wird. Lobenswerterweise investiert Apple auch weiter in die Umweltfreundlichkeit seiner Geräte und nutzt nun 75 Prozent recyceltes Metall für das Gehäuse.Apropos Gehäuse: das iPhone 15 und sein Plus-Modell werden in den Farben Rosa, Gelb, Mintgrün, Hellblau und Dunkelgrau zu haben sein. Apple verspricht unter anderem, dass die Rückseite sich dank Nanopartikeln nun noch besser anfühlt und die Gehäusefarbe in einem Stück die gesamte Rückenabdeckung durchzieht. Das Gehäuse wurde leicht überarbeitet und soll nun dank leicht geänderter Ränder noch besser in der Hand liegen.Zur Akkulaufzeit gibt Apple an, dass man auch beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus wieder "ganztägige Laufzeit" bieten wird. Auf dem Datenblatt spricht man von bis zu 26 Stunden. Das iPhone 15 startet zum Preis von 949 Euro, während das größere iPhone 15 Plus für 1099 Euro in den Markt startet. Vorbestellungen nimmt das Unternehmen ab dem 15. September (Freitag) entgegen. Ausgeliefert werden die Geräte ab dem 22. September.Natürlich wird das iPhone 15 (Plus) ab Werk mit iOS 17 ausgeliefert. Für viele andere Apple-Smartphones steht das neue Betriebssystem ab 18. September kostenlos zum Download bereit. Welche Geräte das Update erhalten, zeigt euch dieser praktische Überblick Freenet bietet jetzt 25 GB Datenvolumen im Telekom-Netz samt Allnet-Flat für nur 9,99 Euro pro Monat an. Jetzt auch mit eSIM, VoLTE und WiFi-Calls. (Anzeige)