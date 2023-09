iPhone 15 sichern: Reservierungs-Service der Telekom läuft ganz anders

Morgen werden die iPhone-15-Modelle vorgestellt, um die üblichen Vorbestelldienste der deutschen Mobilfunkanbieter war es bisher aber recht still. Jetzt meldet sich die Telekom zu Wort. Vorbesteller werden in diesem Jahr mit dem VIP-Service bedient, der läuft aber ganz anders.

Exklusiver VIP-Service für iPhone 15 bei der Telekom

Zusammenfassung iPhone 15 wird morgen vorgestellt, Telekom ändert Vorbestellprozess

Vorbestellungen nur für Bestandskunden über Bonusprogramm "Magenta Moments"

"VIP-Service" ermöglicht Reservierung, nur bei verlängerbarem Vertrag

Start des VIP-Services ist der 13. September

Coupon-Codes für Teilnahme in der MeinMagenta-App verfügbar

Jeder Kunde kann den Service nur für ein Gerät nutzen

In den vergangenen Jahren hatte die Telekom teilweise Wochen vor dem Start von neuen iPhones prominent auf seine Webseite für einen "Reservierungs-Services" geworben. Jetzt zeigt sich, dass man in diesem Jahr sehr deutlich von dieser Taktik abweicht und das gesamte Angebot auf neue Beine stellt.Wie Teltarif berichtet, hat der Bonner Konzern sich dazu entschieden, die Reservierung der iPhone-15-Familie nur noch in deutlich beschränkterem Rahmen zu ermöglichen. Neukunden bleiben in diesem Jahr ganz außen vor, Bestandskunden werden nur über das Bonusprogramm Magenta Moments bedient, das Teil der MeinMagenta-App ist.Hier bietet die Telekom in diesem Jahr jetzt den sogenannten "VIP-Service" an, in dessen Rahmen die Bestandskunden des Konzerns iPhones reservieren können. Allerdings gilt auch an dieser Stelle eine weitere deutliche Einschränkung. Nur, wer über einen Vertrag verfügt, der zum aktuellen Zeitpunkt auch verlängert werden kann, kann überhaupt an der Aktion teilnehmen.Der Start des VIP-Service ist laut der Telekom dann ab dem 13. September geplant. Zu diesem Zeitpunkt sollen dann auch die für die Teilnahme nötigen Coupon-Codes in der MeinMagenta-App verfügbar sein. Der Konzern weist explizit darauf hin, dass die Verfügbarkeit beschränkt ist, deshalb kann jeder Kunde auch nur für ein Gerät den Service nutzen.