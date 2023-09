Die Apple Watch ist schon lange ein fixer Bestandteil des Apple-An­gebots , die Upgrades sind hier mal größer, mal kleiner. Im Fall der nun vorgestellten Apple Watch Series 9 sowie Apple Watch Ultra 2 hat sich äußerlich kaum etwas getan, unter der Haube aber durchaus einiges.

Apple

Außen nichts Neues, unter der Haube durchaus

"Spatial Awareness"

Heller und dunkler

Bessere Software

Apple Watch Series 9 im Video: Apple zeigt seine neue Smartwatch

Technische Daten der Apple Watch 9 und Watch Ultra Modell Watch Series 9 Watch Ultra 2 OS Apple watchOS 10 Display 41 mm: 904 mm² 352 x 430 Always-on Retina LTPO OLED

45 mm: 1143 mm² 396 x 484 Pixel Always-on Retina LTPO OLED, 2000 Nits 49 mm: 1185 mm², 410 x 502 Pixel Always-on Retina LTPO OLED, 3000 Nits Chip Apple S9 64Bit Dual-Core, W3 Apple Wireless, U2 Ultrabreitband Speicher 64 GB Flash Akku Bis zu 18 Stunden Bis zu 35 Stunden Sensoren Helligkeitssensor, Temperatursensor, Blutsauerstoff-Sensor, Beschleunigungssensor, Herzfrequenz-Sensor, Elektrokardiogramm, Hauttemperatur Verbindung WLAN, NFC, Bluetooth 5.3, L1 GPS, L5 GPS (Ultra 2) GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Besonderes Wassergeschützt bis 50 Meter (Ultra 100 m, Tauchen bis 40 m), IP6x, Internationale Notrufe, Notruf-SOS Farben Aluminium: Mitternacht, Polarstern, Silber, Product-Red, Rosé - Edelstahl: Graphit, Gold, Silber Titan (Natur) Maße 41mm: 41 x 35 x 10,7 mm

45mm: 45 x 38 x 10,7 mm 49 x 44 x 14,4 mm Gewicht 41 mm: GPS 31,9g; GPS & LTE 32,1g, Edelstahl 42,3g

45 mm: GPS 38,7g; GPS & LTE 39,0g, Edelstahl: 51,5g 61,4 Gramm Anforderung Apple iOS 17 Preise Ab 449 Euro 899 Euro Vorbestellung Ab sofort Verfügbarkeit Ab 22. September

Zusammenfassung Apple stellt neue Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 vor.

Äußerlich kaum Veränderungen, aber technische Upgrades wie neue CPU: S9 SiP.

5,6 Milliarden Transistoren, schnellere GPU und neuronale Vierkern-Engine.

Ultrabreitband-Chip der 2. Generation für "räumliches Bewusstsein".

Erhöhte Bildschirmhelligkeit: 2000 Nits bei Series 9 und 3000 Nits bei Ultra 2.

Unterstützung von Doppel-Tap-Funktion für Anrufannahme ohne Displayberührung.

Apple Watch Series 9 ab 449 Euro, Ultra 2 ab 899 Euro; Verfügbar ab 22. September.

Wenn man sich die gerade präsentierte neue Apple Watch Series 9 ansieht, kann man nur zum bahnbrechenden Fazit kommen: Yup, ist eine Apple-Uhr. Gleiches gilt auch für die zweite Apple Watch Ultra. Denn äußerlich muss man schon ziemlich genau hinsehen, um Änderungen zu erkennen. In Sachen Innenleben hat die Apple-Uhr aber ein ordentlich Update erhalten, allen voran eine neue CPU: S9 SiP (System in Package). Das ist das erste Update dieser Art seit 2020 und der Apple Watch Series 6.Der neue Chip hat 5,6 Milliarden Transistoren, eine 30 Prozent schnellere GPU und eine neuronale Engine mit vier Kernen. Konkret bedeutet das, dass Nutzer beim Öffnen von Apps oder beim Neustart des Systems kürzere Ladezeiten erwarten können, auch Funktionen wie Siri sollen nun schneller funktionieren.Dazu kommt ein Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, dieser beherrscht das sogenannte "räumliche Bewusstsein": Diese Funktion ermöglicht es dem Gerät, den Standort anderer Geräte in der Nähe, die mit der gleichen Technologie ausgestattet sind, genau zu orten. Das eignet sich zur genauen Ortung von beispielsweise einem iPhone.Der Bildschirm der Series 9 bringt eine Verbesserung mit, denn Apple hat die maximale Helligkeit auf 2000 Nits erhöht, das ist doppelt so viel wie beim Vorgänger. Bei der Apple Watch Ultra 2 beträgt das Maximum sogar 3000 Nits, das verbessert die Erkennbarkeit bei grellem Sonnenlicht. Die Apple Watch ist nun auch dunkler, denn das minimale Leuchten beträgt 1 Nit.Die neuen Uhren unterstützen auch ein "neues" Feature, nämlich eine Art Doppel-Tap, mit dem man beispielsweise Anrufe annehmen kann, ohne das Display zu berühren. Das ist allerdings kein wirklich neues Feature, denn eingeführt wurde das genaugenommen mit WatchOS 8, und zwar unter dem Namen AssistiveTouch.Revolutionär sind die Änderungen also auch bei der Ultra 2 nicht, das bedeutet aber nicht, dass diese nicht doch deutlich besser wird. Das gelingt nämlich mithilfe der Software, genauer gesagt dank WatchOS 10 . Denn diese bringt Widgets, neu gestaltete App-Symbole und neue Karten- und Fahrradfunktionen auf das Interface.Die Apple Watch Series 9 ist ab 449 Euro zu haben, sie erscheint ab 22. September. Auch die Ultra 2 ist ab diesem Tag zu haben, sie kostet 899 Euro. Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen. WatchOS 10 hingegen startet bereits am 18. September für alle Uhren ab der Apple Watch Series 4.