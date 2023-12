iPhone 15 Pro: Apple-Support soll von "Qualitätsproblem" sprechen

Das iPhone 15 Pro mit seinem Titan-Rahmen soll an deutlich mehr Problemen in der Produktion leiden, als das bei anderen iPhone-Modellen der Fall ist oder war. Das zumindest behauptet ein iPhone-Nutzer nach einem Gespräch mit dem Apple-Support erfahren zu haben.

Apple

Aufgeblähter Akku

Qualitätsproblem?

Zusammenfassung iPhone 15 Pro hat mehr Produktionsprobleme als andere Modelle

Titan-Rahmen ist nicht Ursache der Produktionsprobleme

Nutzer berichtet von Haar auf Kameralinse und aufgeblähtem Akku

Notebookcheck berichtet über Einzelfall eines Reddit-Nutzers

Apple-Support bestätigt viele Reklamationen beim iPhone 15 Pro

Anfängliche Qualitätsprobleme sollen behoben worden sein

Unklar, ob es verbreitete Qualitätsschwankungen gibt

Es geht dieses Mal aber nicht um den empfindlichen neuen Titan-Rahmen des Smartphones . Der iPhone-Nutzer schreibt, er habe zunächst ein Haar auf einer Kameralinse bemerkt, die in der Fabrik auf den Sensor gekommen sein muss. Später - etwa nach drei Monaten Gebrauch - sei nun bereits der Akku des Smartphones aufgebläht. Dazu muss man aber anfügen, dass keine Berichte über mögliche Ursachen beziehungsweise Vorschäden vorliegen.Dieses Problem hat das Online-Magazin Notebookcheck aufgegriffen und bezieht sich dabei auf die Meldung eines einzelnen Reddit-Nutzers.Von der Vorgeschichte des defekten iPhones weiß man somit nicht viel - aufgegriffen wird nun aber vor allem die angebliche Aussage eines Apple-Support-Mitarbeiters, der dem Betroffenen bestätigt haben soll, dass Apple in diesem Jahr besonders viele Reklamationen bei dem iPhone 15 Pro mit seinem neuen Titan-Rahmen annimmt.Dabei wurde suggeriert, dass Apple die Probleme bekannt seien und vorrangig Besitzer von Geräten, die in den ersten Wochen nach Marktstart gekauft wurden, betroffen seien. Demnach habe Apple besonders zum Marktstart noch erhebliche Qualitätsprobleme in der Fertigung gehabt, die aber nach und nach behoben werden konnten.Apple soll in einigen Bereichen nachgebessert haben, sodass die aktuell verfügbaren Modelle deutlich zuverlässiger seien.Inwiefern es tatsächlich Probleme in der Produktion gegeben hat, ist unbekannt. Derzeit gibt es aber wenig Hinweise, dass es sich um verbreitete Qualitätsschwankungen handelt.In der Vergangenheit hatte Apple dabei bei einigen Produkten nachbessern müssen und dazu Rückruf- und Umtausch-Aktionen gestartet.