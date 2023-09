Finanzexperten: Tesla wegen Supercomputer bald 500 Mrd. mehr wert

Tesla wird wegen vieler Faktoren sehr hoch bewertet. Einige Finanzexperten sehen für den Börsenkurs aber noch mehr Potenzial. Demnach könnte der kommende Supercomputer Dojo die Bewertung des Autoherstellers um bis zu 500 Milliarden Dollar erhöhen.

Tesla und der Dojo-Effekt: 500 Mrd. Dollar mehr wert?

Dojo viel wert

Zusammenfassung Finanzexperten sehen Tesla als Mischung aus Auto- und Technologieunternehmen.

Größter Werttreiber sind laut Morgan Stanley die Software- und Dienstleistungseinnahmen.

Dojo könnte anderen Geräten das "Sehen" und "Reagieren" ermöglichen.

Morgan Stanley sieht Potenzial für weitere Geräte, die Entscheidungen in Echtzeit treffen.

Tesla könnte durch Supercomputer "Dojo" um 500 Milliarden Dollar aufgewertet werden.

Tesla hat Elektroautos salonfähig gemacht und sich damit eine starke Marktpräsenz und großes Wachstumspotenzial aufgebaut. Viele der Analysten, die den Börsenwert des Unternehmens analysieren, sehen in innovativen Technologien, die der Konzern entwickelt, das wahre große Potenzial. Das zeigt jetzt einmal mehr ein Bericht von Morgan Stanley Research (via The Register ).Wie die Finanzexperten beschreiben, sieht man in Tesla wie viele andere Anleger eine Mischung aus Automobil- und Technologie-Konzern. Wenn es darum geht, mögliche weitere Wertsteigerungen zu identifizieren, sieht man bei dieser Analyse aber vor allem die Technologie immer weiter in den Vordergrund rücken."Die Anleger haben lange darüber diskutiert, ob Tesla ein Autounternehmen oder ein Technologieunternehmen ist. Wir glauben, dass es beides ist, sehen aber den größten Werttreiber in den Software- und Dienstleistungseinnahmen", heißt es in der Notiz von Morgan Stanley.Regelrecht euphorisch bewertet man das Potenzial, das der kommende Tesla-Supercomputer mitbringt. Nach Meinung der Experten könnten Anwendungen, die mit " Dojo " realisiert werden, den Wert des Unternehmens um bis zu 500 Milliarden steigern. Dabei geht es aber nicht nur um die Fortschritte, die der Supercomputer bei Teslas Fahrzeugflotte verspricht."Wenn Dojo dazu beitragen kann, dass Autos 'sehen' und 'reagieren', welche anderen Märkte könnten sich dann eröffnen?" so die Fragestellung von Morgan Stanley. Die Finanzanalysten gehen davon aus, dass Dojo eine ganze Reihe an Geräten hervorbringen könnte, die "auf Grundlage ihres Sichtfelds Entscheidungen in Echtzeit treffen."