Einige Tesla-Designer haben den Cybertruck von Anfang an "gehasst"

Tesla bereitet sich derzeit auf den Start des Cybertruck vor und dabei werden auch die letzten (Crash-)Tests durchgeführt . Im Mittelpunkts ist und bleibt dabei das ungewöhnliche Design des Pickup-Trucks. Nun wurde bekannt, dass dieses intern alles andere als unumstritten war.

Cybertruck hat ein polarisierendes Design

"Ich mache keine Fokusgruppen"

Zusammenfassung Tesla führt letzte Tests für Cybertruck durch, Start steht bevor

Ungewöhnliches Design des Cybertrucks war intern umstritten

Cybertruck wird in Europa aufgrund von Design-Standards wahrscheinlich nicht zugelassen

Chefdesigner von Holzhausen bestätigt interne Kritik am Cybertruck-Design

Einige Tesla-Designer arbeiteten heimlich an alternativer Version

Elon Musk zeigte sich ungeduldig und lehnte Kritik am Design ab

Team musste intensiv arbeiten, um ein präsentierbares Fahrzeug zu erstellen

Ende 2019 hat Tesla den futuristisch aussehenden Cybertruck offiziell vorgestellt und dieser ist und bleibt ein Blickfang. Ob man das Design mag oder nicht: Es ist auf alle Fälle ungewöhnlich - sicherlich auch, weil es mit fast allen Standards bricht. Das hat zwar zur Folge, dass Tesla das Auto in Europa wohl nicht auf den Markt bringen kann, denn eine Zulassung würde der Cybertruck hierzulande gar nicht bekommen. Allerdings ist der Markt für Pickups in Europa ohnehin nicht besonders relevant, weshalb Tesla das wohl in Kauf nimmt.Nun wird aber bekannt, dass der Cybertruck auch bei Tesla höchst umstritten war. Das sagte Chefdesigner Franz von Holzhausen gegenüber Walter Isaacson, dessen Biografie über Elon Musk soeben erschienen ist: "Die Mehrheit der Leute in diesem Studio hat es gehasst. Sie sagten: 'Das kann doch nicht euer Ernst sein. Sie wollten nichts damit zu tun haben. Es war einfach zu seltsam', wird von Holzhausen zitiert (via Autoblog ).Laut dem Senior Design Executive des Elektroautobauers gingen einige Tesla-Designer sogar so weit, dass sie im Geheimen eigenständig an einer alternativen Version gearbeitet haben. Laut Isaacson hat von Holzhausen die Einwände seiner Mitarbeiter durchaus ernst genommen: "Von Holzhausen, der so sanftmütig wie Musk schroff ist, nahm sich Zeit, um sich die Bedenken der Mitarbeiter genau anzuhören. 'Wenn du nicht die Zustimmung der Leute um dich herum hast, ist es schwer, etwas zu erreichen', sagt er", schreibt Isaacson.Der Biograf schreibt aber auch, dass Musk "weniger geduldig" sei und keine Kritik oder Bedenken zum Cybertruck hören wollte. Mit einem "Ich mache keine Fokusgruppen" dämpfte der Tesla-Chef alle Diskussionen aus. Das habe das Team gezwungen, "zusammenzukommen" und 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu arbeiten, um ein herzeigbares Fahrzeug zu erschaffen, das Musk bei einem Event zeigen kann.