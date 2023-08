Microsoft startet nun auch im MS Launcher für Android mit Widgets für Bing Suche und Bing Chat - beides ist ja seit kurzem durch KI verbessert worden. Das Update wird ab sofort über den Google Play Store verteilt.

Microsoft

Neue Funktionen und Verbesserungen

Changelog

Starten Sie eine Bing-Chat-Konversation von jeder Stelle im Launcher, an der Sie eine Suche finden

Bing ist Ihr KI-gestützter Copilot und kann Ihnen hilfreiche Antworten auf Ihre Fragen geben.

Die Bing Chat-Funktionalität ist in Regionen verfügbar, die von Bing Chat bing.com/new unterstützt werden.

Bing Chat-Funktionalität erfordert Android 8.0 und höher

Fehlerbehebungen

Microsoft Launcher - Homescreen als Android-APK

Das neue Update bringt deine Reihe von neuen Funktionen sowie Verbesserungen. Wie das Online-Magazin Windows Central meldet, stehen die in Bing integrierten ChatGPT-Features nun auch allen Beta-Nutzer des Launchers zur Verfügung.Es ist schon eine Weile her, dass der Microsoft Launcher neue Funktionen erhalten hat. Nach den Design-Änderungen vor mehreren Monaten werden jetzt zumindest schon einmal im Beta-Update endlich wieder Neuerungen einführt. Der X/Twitter-Nutzer Xeno hat ein paar Bilder aus der neuen Beta veröffentlicht. Neben den KI-Funktionen gibt es noch einige Verbesserungen sowie Fehlerbehebungen.Wie Microsoft in den Release Notes im Play Store informiert, kommen eine Reihe von Verbesserungen für alle Nutzer dazu. Viele Einzelheiten sind aber bisher nicht bekannt - es gibt lediglich eine grobe Übersicht zu den neuen KI-gestützten Funktionen. Wir haben das vollständige Changelog übersetzt:Wer den Launcher installiert hat, sollte das Update automatisch angeboten bekommen. Ansonsten kann man es aus dem Google Play Store laden, zuvor muss man sich aber für die Beta registrieren . Alternativ steht der Microsoft Launcher (nicht in der Beta, nur in der stabilen Version) auch bei uns als Android-APK im Download-Bereich zur Verfügung. Den Download findet ihr am Ende dieses Beitrags.