Microsoft Launcher startet mit neuen Funktionen und neuem Design

Microsoft hat eine neue Beta-Version für den beliebten Microsoft Launcher für Android gestartet. Diese neue Vorschau-Version bekommt ein paar interessante Neuerungen. Microsoft stellt zudem ein überarbeitetes Design vor.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Changelog - neue Funktionen Der Launcher-Feed und das Gesamtdesign wurden aktualisiert.

Der Nachrichten-Feed wurde verbessert.

Die Umschaltung zwischen beruflichen und privaten Apps wurde verbessert.

Zusätzliche Filter sind jetzt verfügbar, um die Suche zu verbessern.

Andere bekannte Fehler wurden behoben und Verbesserungen wurden vorgenommen.

Microsoft Launcher - Launcher für Android

Microsoft

Darauf aufmerksam gemacht hat das Online-Magazin Dr. Windows . Microsoft hat ein neues Beta-Update für Microsoft Launcher für Android veröffentlicht. Die Beta gibt es über den Goolge Play Store; die reguläre Version des Microsoft Launchers auch schon bei uns als Android-APK im Download-Bereich bekommen. Den Download findet ihr auch am Ende dieses Beitrags. Das neue Update bringt die Version 6.211002.0.1011020 und eine Reihe von neuen Funktionen sowie Verbesserungen. Dazu gehört, dass weitere Optimierungen für den Wechsel zwischen beruflich und privat genutzten Apps starten.Zu den augenscheinlichsten Neuerungen gehört ein überarbeitetes Design. Auch der Launcher-Feed und der Nachrichten-Feed wurden mit überarbeitet. Microsoft testet in dieser Preview neue Filter für die Suchfunktion, um die Suche im Launcher individueller anpassbar zu machen.Wie Microsoft in den Release Notes im Play Store informiert, kommen eine Reihe von Verbesserungen für alle Nutzer dazu. Viele Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt, beziehungsweise wurden nicht mit aufgeführt. Die neue Beta-Version des Microsoft Launchers bereinigt vorrangig Probleme, die mit dem letzten Versionen aufgetreten waren. In den Release-Notes sind sie allgemein als Fehler aufgeführt, die jetzt behoben sein sollen.