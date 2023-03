Pixel 8 Pro: Google-Smartphone mit neuem Design auf CAD-Bildern

In der zweiten Jahreshälfte steht wie üblich die Einführung der neuen Flaggschiff-Smartphones von Google ins Haus. Jetzt wurden CAD-basierte Renderbilder veröffentlicht, die das neue Google Pixel 8 Pro vorab zeigen sollen. Offensichtlich ändert sich einiges.

Google will Design weiter verfeinern

Zusammenfassung Pixel 8 Pro: Render zeigen Design mit abgerundeten Ecken & Kamerabalken.

Balken ragt stark vor, enthält Kameras, Blitz und Zusatzsensor.

Frontseite mit fast vollständig flachem Display & schmaleren Rändern.

Unter dem Display ist ein "Kinn" erkennbar.

Unter der Haube: Google Tensor G3 Octacore-Prozessor.

Präsentation im Herbst, Bilder des Basismodells Pixel 8 in Kürze.

Abzuwarten, inwiefern CAD-Daten in Design wiederzufinden sind.

OnLeaks / Smartprix

Der französische CAD-Render-Spezialist Steve Hemmerstoffer hat heute eine Ladung von Bildern veröffentlicht, die in Kooperation mit dem Portal Smartprix erstellt wurden. Sie zeigen ein geändertes Design beim Google Pixel 8 Pro, das mit stärker abgerundeten Ecken aufwartet, aber weiterhin an dem extrem auffälligen Kamerabalken auf der Rückseite festhält.Der Kamera-Streifen wird scheinbar etwas weiter aus dem Gehäuse ragen als bisher und wird neben einer Hauptkamera, der Ultraweitwinkel-Kamera und einer Zoom-Kamera sowie dem Blitz auch noch einen weiteren Sensor enthalten. Dieser sitzt unterhalb des Blitzes, doch noch ist unklar, welche Funktionalität er haben wird. Laut 9to5Google soll es Hinweise geben, laut denen der Zusatzsensor für LIDAR-Anwendungen genutzt werden soll.Auf der Front wird das Google Pixel 8 Pro anscheinend mit einem praktisch vollständig flachen Display daherkommen, was im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine merkliche Änderung wäre. Außerdem scheint Google die Ränder um das Display beim neuen Top-Modell deutlich schmaler zu gestalten als zuvor, was den optischen Eindruck deutlich verbessern würde.Ein Detail scheint weniger beeindruckend: am unteren Bildschirmrand weist das Pixel 8 Pro zumindest auf den CAD-basierten Rendern ein deutlich erkennbares "Kinn" auf. Die Bildschirmgröße soll sich dem Vernehmen nach um Bereich um 6,5 Zoll bewegen. Die Maße des neuen Pixel 8 Pro fallen ein wenig kompakter aus als bei den Vorgängern. Unter der Haube steckt angeblich der neue Google Tensor G3 Octacore-Prozessor.Die Präsentation des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro wird im weiteren Jahresverlauf erwartet, wobei die Einführung der neuen High-End-Smartphones des Internetkonzerns normalerweise im Herbst startet. In Kürze dürften auch noch Bilder des Basismodells Pixel 8 ans Licht kommen, wobei generell abzuwarten bleibt, inwiefern sich die auf den Daten von Case-Herstellern in Googles tatsächlichem Design widerspiegeln werden.