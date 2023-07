Leak: Pixel 8 soll deutlich teurer werden, wichtiges Upgrade an Bord

Die Pixel-Modelle gehören zu den schlecht gehüteten Geheimnissen der Tech-Welt. Nach Bildern und Specs will ein Leaker jetzt weitere Details zum Pixel 8 nennen können. Demnach plant Google eine deutliche Preissteigerung. Beim Fingerabdruck-Scanner gibt es ein wichtiges Upgrade.

Preiserhöhung für Pixel 8-Modelle kommt wohl: 50 Dollar mehr als Pixel 7

Zusammenfassung Pixel 8 Leak: Preiserhöhung um mind. 50 US-Dollar.

Preis Pixel 8: 649-699 US-Dollar.

Preiserhöhung passt zur jüngsten Entwicklung im Smartphone-Markt.

Ultraschall-Fingerabdruckscanner statt optischem Sensor in Pixel 7-Familie.

Verbesserungen bei Genauigkeit und Geschwindigkeit.

Google / Kuba Wojciechowski

Wir konnten in den letzten Wochen wiederholt über die kommenden Modelle der Pixel-Familie, das Pixel 8 und Pixel 8 Pro, berichten - zuletzt über erste Live-Bilder und Probleme bei der Entwicklung von Custom-Chips. Jetzt reicht die Gerüchteküche schon die nächste Portion an Informationen an. Wie der indische Leaker Yogesh Brar schreibt , plant Google das Basismodell des Pixel 8 zum Preis von 649 US-Dollar oder 699 US-Dollar in den Handel zu bringen. Im Vergleich mit dem Pixel 7 bedeutet das eine Preiserhöhung von mindestens 50 Dollar.Wie auch Android Authority in seiner Analyse schreibt, würde die Preiserhöhung zur jüngsten Entwicklung im Smartphone-Markt passen. Google hatte den Preis seiner Pixel A-Serie um genau 50 Dollar im Vergleich zum Vorjahr angehoben und bietet das Modell jetzt ab 449 US-Dollar an. Auch andere Marktteilnehmer wie Samsung und Apple haben ihre Preise in vielen Ländern der Welt nach oben angepasst. Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Preiserhöhung auch auf die Pixel 8 Pro-Modelle überträgt.Was Google für diesen Preis bieten will, hatten wir in früheren Beiträgen schon genauer analysiert. Neben dem Chip Tensor G3 kann man einen 6.17 Zoll 120 Hz OLED erwarten, die Hauptkamera soll einen 50 Megapixel GN2-Sensor von Samsung erhalten, auch von einem LED-Blitz mit integriertem Temperatursensor ist die Rede. Brar will in seinem jüngsten Leak dem fast vollständigen Hardware-Puzzle noch ein Teil hinzufügen können. Demnach soll Google im Pixel 8 auf einen Ultraschall-Fingerabdruckscanner wechseln. Der verspricht im Vergleich zum optischen Sensor in der Pixel 7-Familie deutliche Verbesserungen bei Genauigkeit und Erkennungs-Geschwindigkeit.