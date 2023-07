Pixel 8 Pro: Tester zeigt neues Top-Smartphone vorab, löscht sich dann

Manche Leaks sind so dreist, dass man sich fragen muss, ob die Quellen wirklich so unverfroren sind, oder es sich um eine Marketing-Maßnahme handelt. Im Fall des Google Pixel 8 Pro gibt es jetzt so einen Fall, denn offenbar hat ein Tester einfach Fotos seines Geräts Monate vor dem Launch ins Netz gestellt.

Google / Kuba Wojciechowski

Jemand hat die freie Zeit während der Woche um den US-Nationalfeiertag 4. Juli genutzt, um ein paar Bilder eines Prototyps des Google Pixel 8 Pro zu veröffentlichen. Bei Reddit tauchten laut Droid Life vor Kurzem gleich mehrere Fotos auf, die ein Sample des neuen Top-Smartphones von Google zeigen, das eigentlich erst im Oktober offiziell auf den Markt kommen wird.Quelle ist eine Person, der offenbar direkt von Google ein Prototyp aus dem Stadium des sogenannten Device Verification Testing (DVT) zur Verfügung gestellt wurde, um damit allerhand Tests durchzuführen. Denkbar wäre, dass es sich um einen Mitarbeiter eines der großen Netzbetreiber handelt. Grundsätzlich ist vor allem eines klar: die Veröffentlichung der Fotos ist ein Bruch der Geheimhaltungsvereinbarung (NDA), die der Tester zuvor unterschreiben musste.Sonderlich viel lässt sich auf den Fotos freilich nicht erkennen, doch immerhin ist der große Kamerabalken auf der Rückseite mit den insgesamt drei Kameras gut erkennbar. Auch der unterhalb des LED-Blitzes integrierte neue Temperatursensor, zu dem es bereits zuvor einen Leak gab, ist zu sehen. Offensichtlich handelt es sich hier zudem um das dunkelgraue bzw. schwarze Modell des Pixel 8 Pro.Auch die stärker abgerundeten Ecken und Ränder des Geräts sind gut zu sehen. Ganz offensichtlich steckt das neue Google-Smartphone auf den Fotos in einer Silikonhülle, auf der obendrein auch noch allerhand Muster angebracht sind, mit deren Hilfe der Hersteller in der Lage ist, die Quellen von Leaks ausfindig zu machen.In diesem Fall helfen dann die diversen Versuche nicht, die Seriennummer und Ähnliches auf dem Display zu vertuschen. Dass es sich um ein Pixel 8 Pro handelt, verraten unterdessen einige andere Angaben auf dem im Fast-Boot-Modus befindlichen Prototypen. So taucht der Codename "Husky" auf, der schon früh im Kontext des Geräts genannt wurde. Auch ist von "Ripcurrent" als Codename des Chipsatzes im Inneren die Rede, während die Bezeichnung "Cloudripper" bereits vielfach in Verbindung mit dem Google Tensor G2 Octacore-SoC auftauchte - ebenso wie die ebenfalls erwähnte Modellnummer GS201.Die Fotos bestätigen zudem ein weiteres Detail: das Google Pixel 8 Pro kommt ab Werk mit mindestens 12 Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher daher. Die offizielle Vorstellung der neuen Pixel 8-Serie erfolgt nach bisherigem Kenntnisstand erst im Oktober.Der Nutzer, welcher die Fotos jüngst veröffentlichte, hat seinen Account übrigens inzwischen wieder gelöscht, nachdem ihn jemand darauf hingewiesen hatte, dass er zuvor in anderen Posts Fotos von sich veröffentlichte, die ihn leicht identifizierbar machten. Die ersten Fotos, die der Nutzer veröffentlichte, enthielten obendrein auch noch seine genauen GPS-Daten. Deren Auswertung ergab, dass sich die Person in Europa befand, als die Aufnahmen entstanden.