Pixel 8 Smartphones: Google soll Desktopmodus per DisplayPort planen

Microsoft hatte mit Continuum ähnliches versucht, jetzt zieht Google mit den Smartphones der Pixel-8-Serie nach. Die neuen Modelle sollen über ihren USB-C-Anschluss bei der Kopplung mit großen externen Displays einen vielseitigen Desktopmodus spendiert bekommen.

Samsung bietet mit Dex etwas ganz Ähnliches

Zusammenfassung Google plant Desktopmodus in Pixel 8/8 Pro.

Mit Maus/Tastatur kann PC-ähnliches Erlebnis erzielt werden.

Samsung DeX bietet seit 2017 ähnliche Funktionalität.

Hinweise in Android 14 Beta-Versionen zu finden.

Entwickler arbeiten weiterhin an Funktion.

Noch nicht einwandfrei funktionierend.

Launch Pixel 8 im Oktober mit Desktopmodus?

Google / Kuba Wojciechowski

Wie die Entwicklerin Kamila Wojciechowska bei Android Authority unter Berufung auf ihr vorliegende umfangreiche Details zu den neuen Pixel-Smartphones von Google berichtet, plant man die Integration der Unterstützung des sogenannten USB DisplayPort Alternate-Mode beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro.Laut einer Codeanalyse will Google den USB-C-Anschluss der Smartphones wie einen DisplayPort nutzen, sodass man die Geräte bei Bedarf an große externe Bildschirme anschließen kann, um dann eine Art Desktopersatz zu erhalten. Verbindet man dann auch noch Maus und Tastatur per Bluetooth, soll das Ganze wie ein PC verwendbar sein, auf dem sich einfache Office-Aufgaben problemlos erledigen lassen.Ein prominentes Beispiel für diese Art der Verwendung eines Smartphones ist Samsung DeX . Schon seit 2017 ermöglicht der koreanische Hersteller bei vielen seiner Smartphones, die Samsung Desktop-Experience zu nutzen, mit der man ein umfangreiches PC-ähnliches Erlebnis realisiert.In den jüngsten Betaversionen von Android 14 sind bereits viele entsprechende Hinweise zu finden, da Google Verbesserungen am schon länger im Launcher-Code enthaltenen Desktopmodus vorgenommen hat. Die Entwickler arbeiten also weiterhin aktiv an der neuen Funktionalität.Noch funktioniert das Ganze allerdings noch nicht vollkommen einwandfrei, sodass abzuwarten bleibt, ob Google die Möglichkeit zur Verwendung des Desktopmodus bei großen externen Displays letztlich schon zum Launch der Pixel-8-Smartphones im Oktober zugänglich machen wird.