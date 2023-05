Google Pixel Watch 2: Neue Smartwatch soll mit Pixel 8-Serie starten

Google steht zwar gerade erst vor dem Start der Entwicklerkonferenz I/O, bei der man sich stärker als je zuvor als Hardware-Anbieter präsentieren wird, doch gibt es jetzt auch noch neue Gerüchte über die nächste Generation der Pixel Watch.

Oktober gilt als Startzeitraum

Zusammenfassung Google will Pixel Watch 2 noch in diesem Jahr veröffentlichen.

Vermutlich zusammen mit Pixel 8-Serie im Oktober 2023.

Potenzial für Verbesserungen gegenüber Vorgänger.

Nachtüberwachung der Hauttemperatur & Anzeige Sauerstoffsättigung noch nicht verfügbar.

Google präsentiert sich stärker als je zuvor als Hardware-Anbieter.

Google

Google will laut einem Bericht von 9to5Google noch in diesem Jahr eine Neuauflage der Pixel Watch auf den Markt bringen. Angeblich startet die sogenannte Google Pixel Watch 2 parallel zu den neuen Oberklasse-Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro - früher als man angesichts der bisherigen Produktpolitik von Google im Smartwatch-Markt vielleicht vermutet hätte.Bisher erscheinen Smartwatches aus dem Hause Google - die bisher nur von der Tochtermarke Fitbit kommen - in einem zweijährigen Abstand in neuen Ausgaben. Erst Ende 2022 führte man mit der Pixel Watch eine eigene Smartwatch mit Wear OS-Betriebssystem ein, die wie die Pixel-Smartphones auf Samsung-Technik basiert. Bisher hält sich der Erfolg der Pixel Watch noch in Grenzen, denn neben Apple dominiert Samsung den Markt weiterhin. Im Test konnte sich die Pixel Watch als solider erster Versuch beweisen Was den erwarteten Zeitpunkt der Markteinführung der Pixel Watch 2 von Google und damit auch der neuen Pixel 8-Serie angeht, wird derzeit vermutet, dass die Verfügbarkeit ab Oktober 2023 gegeben sein wird. Diese Annahme basiert darauf, dass Google seine Flaggschiff-Produkte in den letzten Jahren regelmäßig im Oktober auf den Markt gebracht hat.Was mögliche Verbesserungen bei der Google Pixel Watch 2 angeht, gibt es reichlich Potenzial, schließlich steckt im ersten Modell der gleiche Chip, der schon 2018 in der Samsung Galaxy Watch verbaut wurde. Mittlerweile setzt Samsung schon seit zwei Jahren auf jüngere Chips, zumal mit dem Snapdragon W5+ Gen 1 zumindest theoretisch ein deutlich moderneres SoC die Basis der nächsten Generation der Wear-OS-Smartwatches bilden soll.Was die Fähigkeiten der Pixel Watch 2 angeht, gibt es ebenfalls noch viel Spielraum, denn Google hat bei der ersten Generation bisher noch nicht einmal alle versprochenen Funktionen zugänglich gemacht - die nächtliche Überwachung der Hauttemperatur und die Anzeige der Sauerstoffsättigung des Blutes sind immer noch nicht verfügbar.