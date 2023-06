Pixel 8: Info-Leak zu den Kameras der neuen Google-Smartphones

Google hat ein Loch. Jedenfalls leaken nach und nach alle möglichen Details rund um die neuen Smartphones der Pixel 8-Serie. Nachdem kürzlich Details zum Tensor G3 durchsickerten, gibt es jetzt Infos zur Kameraausstattung - die einen neuen Hauptsensor von Samsung mitbringen.

Pixel 8 Pro mit 5x-Zoom, Temperatursensor & 64-MP-Ultrawide

Zusammenfassung Google Pixel 8 & 8 Pro: Samsung Isocell GN2 50 MP

8 Pro: Samsung GM5 48 MP 5x, Sony IMX787 64 MP & ToF & IR-Thermometer.

Pixel 8: Sony IMX386 12 MP Ultraweitwinkel & ToF.

Frontkameras beider Modelle: Samsung 3J1 11 MP.

KI-gestützte Bildoptimierung & LED-Blitz-Anpassung.

Google / Kuba Wojciechowski

Wie die Entwicklerin Kamila Wojciechowska in einem Artikel für Android Authority unter Berufung auf verlässliche Quellen aus dem Inneren von Google berichtet, will der Internetkonzern beim Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro künftig auf den Samsung Isocell GN2 Kamerasensor setzen, der 50 Megapixel Auflösung bietet. Der Chip löst den Vorgänger Samsung GN1 ab, der bei der Pixel 7-Serie verwendet wurde.Samsung liefert beim Google Pixel 8 Pro auch den Sensor für die Telezoom-Kamera, bei dem es sich um den Samsung GM5 handeln wird. Dieser bietet 48 Megapixel und eine fünffache optische Vergrößerung, da Google hier wieder eine periskopähnliche Optik verbaut. Das Google Pixel 8 Pro wird außerdem einen Sony IMX787-Kamerasensor mit 64 Megapixeln Auflösung an Bord haben, der für die Ultraweitwinkelkamera verwendet wird.Hinzu kommen im Pro-Modell auch noch ein Time-Of-Flight-Sensor mit 64 Bildpunkten und ein Infrarot-Thermometer des Zulieferers Melexis, mit dem man, wie vor einigen Wochen schon zu sehen war, nach dem Willen von Google seine Körpertemperatur messen können soll. Beim günstigeren und kleineren Pixel 8 ist ebenfalls ein ToF-Sensor integriert, der aber nur einen einzelnen Sensorpunkt hat.Außerdem wird hier statt des IMX787 der altbekannte Sony IMX386 Kamera-Sensor mit 12 Megapixeln für die Ultraweitwinkelkamera verwendet. Die Zoom-Kamera fehlt beim regulären Pixel 8 . Bei den Frontkameras setzt Google in beiden Modelle gleichermaßen auf einen Samsung 3J1-Kamerasensor, der mit 11 Megapixeln arbeitet.Wie üblich will Google die bei seinem Kamerasystem auch in den Smartphones der Pixel-8-Serie vor allem auf Software als Hilfsmittel für eine bessere Qualität setzen. Die Nutzer profitieren unter anderem von der Szenenfragmentierung zur KI-gestützten Bildoptimierung in bestimmten Bereichen eines Motivs. Außerdem soll die Helligkeit des LED-Blitzes bei jedem Foto auf die Bedingungen optimiert werden, um überbelichtete Fotos und Videos zu vermeiden.