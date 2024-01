PowerToys startet besseren Keyboard Manager mit neuen Funktionen

Microsoft hat für die Windows-Tool-Sammlung PowerToys ein paar interessante Änderungen angekündigt. So arbeiten die Entwickler aktuell an einem Update, das neue Funktionen und eine neue Optik für den Keyboard Manager starten wird.

Auch weitere Neuerungen sind geplant. Microsoft hat erkannt, dass der Keyboard Manager in PowerToys das Potenzial hat, ein sehr viel leistungsfähigeres Tool für Power-User zu werden, und arbeitet daher an zusätzlichen Funktionen.Das meldet das Online-Magazin Deskmodder . Der Keyboard Manager in PowerToys ist ein praktisches Tool, mit dem globale und anwendungsspezifische Tastenkombinationen erstmals oder neu zugewiesen werden können, um seinen Rechner und den Workflow zu individualisieren.Neben Tastenkombinationen gibt es auch Textersetzungen, die mit bestimmten Eingaben gestartet werden. So lassen sich beispielsweise Tastenkombinationen zum Einfügen eines häufig verwendeten Textabschnitts erstellen.Ein bevorstehendes Update wird nun eine neue Nutzeroberfläche für die Verwaltung der Tastatur bringen, sodass das Arbeiten mit dem Keyboard Manager einfacher und selbsterklärender wird. Zudem sollen neue Funktionen die Verwaltung ebenfalls verbessern, in dem das Starten von Anwendungen, das Öffnen von Links und ähnliches mehr ermöglicht wird.Es gibt derzeit keine Informationen darüber, wann Microsoft plant, das Update mit den Verbesserungen an die breite Öffentlichkeit zu verteilen.PowerToys ist eine Open-Source-Anwendung für Windows 10 und 11. Mehr zu den aktuellen Funktionen in PowerToys findet man bei Github auf der Projektseite . Die aktuellste Version, PowerToys Release 0.76.2, findet ihr bei uns im WinFuture-Downloadbereich