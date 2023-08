Wer eine kürzere Reichweite in Kauf nehmen kann, bekommt von Tesla jetzt einen deutlichen Preisnachlass. Das Unternehmen bietet seine Model S und X wieder als "Standard"-Ausführungen an, bei denen der Startpreis um ganze 10.000 US-Dollar sinkt.

Tesla bringt Standard-Range-Modelle zurück und senkt die Preise

Hardware oder Software

Zusammenfassung Tesla bietet Model S und X wieder als "Standard"-Ausführungen an

Startpreis für beide Modelle sinkt um 10.000 US-Dollar

"Standard" Model S kostet nun 78.490 Dollar, Reichweite 515 km

"Standard" Model X kostet nun 84.490 Dollar, Reichweite 433 km

Unklar, ob Reichweitenreduktion durch Software oder kleinere Akkus erfolgt

Auslieferung der ersten Modelle wird für nächsten Monat erwartet

Mögliche nachträgliche Updates zum Aufpreis, falls Software-Lock verwendet wird.

Tesla hatte 2021 eine Runderneuerung bei seinen Modellen Model S und X vorgenommen. Seit diesem Zeitpunkt waren die Fahrzeuge nur in der Long Range- und Plaid-Variante verfügbar. Um Kunden zu bedienen, die auf lange Reichweiten verzichten können, bringt das Unternehmen jetzt eine alte Kategorie zurück. In den USA sind Model S und X ab sofort wieder mit Standard-Reichweite (Standard-Range) verfügbar, der Einstiegspreis sinkt für beide Modelle um 10.000 US-Dollar."Günstig" sind die beiden Luxus-Modelle von Tesla damit natürlich trotzdem noch nicht. Das Model S ist in der Standardvariante jetzt ab einem Preis von 78.490 Dollar verfügbar, verliert aber 137 Kilometer an Reichweite - sie sinkt von 652 km in der Long-Range-Version auf 515 km. Das Model X steht jetzt ab einem Preis von 84.490 Dollar zur Verfügung, hier büßt die Standardvariante rund 127 km an Reichweite ein und kommt auf nun 433 km.Wie Electrek in seinem Bericht schreibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar, ob Tesla die Reichweite seiner Long-Range-Akkupakete per Software beschneidet, oder für die neuen Ausstattungsvarianten tatsächlich kleinere Batterien produziert. Gewissheit wird erst die Auslieferung der ersten Modelle bringen, die für nächsten Monat erwartet werden.Sollte ein Software-Lock die neuen Modelle möglich machen, könnte Tesla die zusätzliche Kapazität als nachträgliches Update zum Aufpreis verkaufen. Zu einer Einführung der Modelle in anderen Märkten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen.