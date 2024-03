An einer belgischen Universität hat ein Forscherteam nun eine KI zuerst trainiert und anschließend verschiedene Biere brauen lassen. Die Tester waren sich mit ihrer Bewertung des Geschmacks der Kreationen einig.

Jeder Deutsche trinkt pro Jahr beinahe 90 Liter Bier im Durchschnitt. Damit ist das Brauerzeugnis eines der beliebtesten Getränke des Landes. Die circa 1500 aktiven Brauereien sorgen noch dazu für eine schier unerschöpfliche Vielfalt an verschiedenen Varianten des Getränks. Für jeden ist etwas dabei.Neben Deutschland ist auch Belgien für sein Bier berühmt. In dem kleinen Nachbarland hat nun ein Forscherteam an der Katholischen Universität Löwen einen neuen Ansatz bei der Herstellung des Durstlöschers gewählt. Ganz im Geiste der Zeit setzten sie KI ein, um das perfekte Bier herzustellen.Wie der Guardian berichtet, ließ das Team dafür eine Gruppe von Testern über 250 verschiedene alkoholische und alkoholfreie Biersorten probieren und auf 50 verschiedenen Dimensionen wie Bitterkeit, Süße oder Fruchtigkeit beurteilen. Zusätzlich nutzten die Forscher 180.000 Bewertungen aus einer Online-Datenbank.Auf Grundlage dieser verschiedenen Datensätze erstellte die Gruppe rund um Professor Kevin Verstrepen ein KI-Modell, um den Geschmack und die Popularität eines Bieres anhand seiner Zusammensetzung vorherzusagen. Laut den Forschern ist das ein unglaublich kompliziertes Unterfangen. "Winzige Veränderungen in den Konzentrationen von Chemikalien können große Auswirkungen haben, vor allem, wenn sich mehrere Komponenten verändern", so Verstrepen.Anhand der gewonnenen Daten wurden im Handel erhältlichen Bieren verschiedene Stoffe wie Milchsäure und Glycerin zugesetzt, die laut den Ergebnissen der KI den Geschmack verbessern sollten. Und tatsächlich bewertete die Gruppe von Testern sowohl modifizierte alkoholische als auch alkoholfreie Biere danach im Hinblick auf die Kriterien Süße, Körper und Gesamtgeschmack besser.Die KI könnte laut Verstrepen in Zukunft zum Beispiel zur geschmacklichen Verbesserung von alkoholfreiem Bier genutzt werden, ersetze aber nicht das traditionsreiche Handwerk. "Die KI-Modelle sagen die chemischen Veränderungen voraus, die ein Bier optimieren könnten, aber es liegt immer noch an den Brauern, dies ausgehend von der Rezeptur und den Braumethoden umzusetzen", so der Forscher.Nachdem die EU gerade erst eine Kennzeichnungspflicht für von KI erstellte digitale Inhalte wie Texte und Bilder beschlossen hat, können wir in Zukunft vielleicht also auch Bier mit einer entsprechenden Kennzeichnung im Supermarkt finden. Na dann, Prost!