General Motors hat jetzt den offiziellen Einstiegspreis für das handgefertigte Luxus-E-Auto Cadillac Celestiq bestätigt. Los geht es demnach bei schlappen 340.000 Dollar - vor allen exklusiven Optionen, versteht sich.

GM

Mehr als erwartet

Start noch in diesem Jahr geplant

Zusammenfassung Cadillac Celestiq: Luxus-E-Auto handgefertigt, 340.000$ Einstiegspreis, 480 Kilometer Reichweite, 600 PS, 0-100 km/h in 3,8 Sekunden.

GM wagt sich in neue Preisregionen vor, Kunde kann Materialien anpassen.

Warteliste, Ende 2021 auf Markt.

Ultra Cruise Freisprecheinrichtung für Fahrer, Sensorpaket für 360-Grad-Ansichten.

Neue Hardware, experimentelles Fahrzeug.

Das meldet das Online-Magazin Electrek . Mit diesem neuen Cadillac wagt sich GM in ganz neue Preisregionen vor und wird noch einmal deutlich teurer als zunächst angekündigt. Bei der Präsentation hieß es noch, der Celestiq werde ab 300.000 Dollar zu haben sein.Dieser immense Preis kommt zustande, da GM die Fahrzeuge komplett von Hand fertigen wird und nicht mehr als zwei pro Tag fertigstellen kann, wie der Automobilbauer angekündigt hatte. Verbaut werden bei dem Luxus-E-Stromer nur beste Materialien, die sich der Kunde dann ganz an seinen Wünschen anpassen lassen kann. Dabei hat GM sich wohl etwas beim Rolls-Royce Ghost abgeschaut.Der Cadillac Celestiq soll über viele Konfigurationsmöglichkeiten verfügen und voraussichtlich Ende des Jahres auf den Markt kommen.Bis dahin baut Cadillac eine Warteliste auf und verrät daher jetzt nach und nach mehr über das exklusive Fahrzeug. Was den Antriebsstrang anbelangt, so allerdings noch immer nur wenig bekannt.Laut einer Präsentation von Cadillac soll das Elektrofahrzeug etwa 480 Kilometer Reichweite, 600 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden bieten. Bisher hat sich GM mehr auf die Ankündigung von Designmerkmalen und neuen Technologien konzentriert, die erst mit dem Celestiq in die Cadillac-Produktpalette aufgenommen werden.So ist der Celestiq ist der erste Cadillac, der mit Ultra Cruise ausgestattet ist, einer fortschrittlichen Freisprecheinrichtung für den Fahrer, mit einem laut GM "einzigartigen Sensorpaket für 360-Grad-Ansichten". Auch andere neue Hardware soll zunächst beim Celestiq eingesetzt werden. Der Celestiq bekommt also im Grunde nichts von der Stange und wird ein echtes experimentelles Fahrzeug.