Export-Weltmeister: China zieht mit E-Autos an Spitze des Weltmarkts

Die Schwierigkeiten, die die etablierten Automobilkonzerne mit der Umstellung auf Elektromobilität haben, zeigen weiter Wirkung: Die bisher großen Anbieter-Nationen werden nun auch auf dem Weltmarkt von den chinesischen E-Auto-Produzenten überrollt.

Supermacht China

Zusammenfassung In China übernehmen lokale Hersteller Marktführung bei E-Autos.

Auch auf dem Weltmarkt ist China nun Exportweltmeister.

Experten erwarten, dass China zur automobilen Supermacht wird.

Deutsche Marken unter Druck.

Verkaufszahlen geringer als erwartet.

Geely

In China selbst sind die heimischen Hersteller bereits seit einiger Zeit auf dem Vormarsch, insbesondere bei den Elektromodellen kommt außer Tesla kein ausländischer Anbieter auf nennenswerte Absatzzahlen. Folgerichtig musste kürzlich VW seine marktführende Position in China an den lokalen Anbieter BYD abgeben, der bereits vor einem Jahr die Herstellung reiner Verbrenner komplett einstellte und sich vor allem auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentriert.Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich nun auch auf dem Weltmarkt ab. Bereits im ersten Quartal übernahm China die Position des Exportweltmeisters. 1,07 Millionen Fahrzeuge wurden in den ersten drei Monaten des Jahres in andere Länder verkauft, damit lag China laut eines Berichts des Manager-Magazins vor Japan (954.000) und Deutschland (840.000).Bei der Unternehmensberatung Alix­Part­ners geht man nach einer Analyse der Marktdaten davon aus, dass die Entwicklung in diesem Maße weitergehen wird. Bisher war China vor allem selbst der größte Absatzmarkt der Branche, doch nun drängt man auch als Produktionsstandort und Exporteur an die Weltspitze und sei "auf dem besten Weg zur automobilen Supermacht", sagte Alix-Branchenexperte Fabian Piontek.Entsprechend stark stehen auch die traditionellen deutschen Marken unter Druck. Diese laufen sogar Gefahr, in einen Teufelskreis zu geraten. Die Batteriekosten sind nicht schnell genug gefallen, sodass die Verkaufszahlen geringer waren als erwartet. Das führt nun wiederum dazu, dass kostensenkende Effekte aus der Massenproduktion weniger stark ausfallen, womit man im Konkurrenzkampf noch weiter zurückfällt.