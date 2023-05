AirTags für den ganzen Körper: Apple arbeitet am Tracker der Zukunft

Mit AirTags lässt sich die Position bestimmen, Apple hat für das kleine Tracker-Format aber offenbar noch größere Pläne. Jetzt sind Hinweise aufgetaucht, dass der Konzern an AirTags arbeitet, die am Körper getragen werden und so erstaunlich präzise Daten sammeln können.

Apple entwickelt Wearable-AirTags für Körper-Tracking

Apple Mitarbeiter reicht Patent ein

Viel vorstellbar

Zusammenfassung Apple arbeitet an AirTags, die am Körper getragen werden.

Interaktion mit Smartphone oder Smartwatch, Position des Tags wird erkannt.

Präzise Tracking-Funktionen für VR- und AR-Anwendungen denkbar.

Patent EP4175534 unter Namen eines Apple-Mitarbeiters eingereicht.

Apple

AirTags sind ein durchaus kontroverses Produkt: neben dem eher harmlosen Einsatz als Tracker ist das Gerät vor allem wegen heimlichen Stalking in die Schlagzeilen geraten. Um das zu verhindern, haben sich Apple und Google jüngst auf einen Standard geeinigt, der unbekannte Tracker für Geräte in der Umgebung sichtbar macht. Jetzt tauchen Hinweise auf, dass Apple schon länger an Trackern arbeitet, die AirTags sehr ähneln, aber weitaus mehr können. Patently Apple hat vor Kurzem unter der einfachen Überschrift "Wearable Tag" ein Patent entdeckt, das einen Tracker beschreibt, der umfassende Daten zu Gesundheit, Aktivität und Umgebung des Trägers sammeln kann. Zu diesem Zweck sehen die Entwickler vor, dass der Tracker in Kleidung integriert und so an verschiedenen Stellen des Körpers getragen werden kann.Das Patent listet eine Vielzahl von möglichen Funktionen, darunter: "Überwachung der Körperhaltung, Überwachung der Sonneneinstrahlung, Physiotherapie, Unterstützung beim Laufen, Sturzerkennung, Fitness-/Aktivitätsüberwachung, Bewegungsverfolgung, medizinische Anwendungen, biometrische Anwendungen und personalisiertes Training."Weiter beschreibt das Patent die Interaktion mit einem Smartphone oder anderen Wearable wie einer Smartwatch. Demnach stellen sich die Entwickler vor, dass zunächst die Position des Tags am Körper erkannt und dann die dazu passende Tracking-Funktion aktiviert wird. Ein Beispiel, das im Patent illustriert wird, ist die Möglichkeit, die Beugung eines Knies zu messen, in dem oberhalb und unterhalb des Gelenks ein " Wearable Tag " angebracht wird. Eine weitere Illustration zeigt einen Benutzer, der mehrere Tags am ganzen Körper angebracht hat, um Ganzkörper-Tracking zu ermöglichen.Tags, mit denen sich Körperteile präzise tracken lassen, sind in der VR-Community schon länger bekannt. Mit Apples erwarteten Vorstoß in die Welt von VR und AR könnten Tracker mit solchen Fähigkeiten für das Unternehmen aber eine wertvolle Erweiterung darstellen. Das Patent wurde im Jahr 2020 unter dem Namen eines Apple Mitarbeiters eingereicht, mit der Veröffentlichung vor wenigen Tagen unter der europäischen Patentanmeldung Nummer EP4175534 ist der Konzern aber jetzt selbst aufgeführt.