New York verschenkt AirTags als Maßnahme gegen Autodiebstähle

In New York sind Autodiebstähle ein großes Problem, das gilt sicherlich für viele Gegenden der USA und sogar der ganzen Welt. In der Ostküstenmetropole will man diese Art des Verbrechens mit moderner Technologie bekämpfen - die man ohne Aufwand selbst nachrüsten kann.

Tracker im Auto verstecken

Zusammenfassung New York bekämpft Autodiebstahl mit AirTags: 500 kostenlose Tracker an betroffene Einwohner verteilt.

Betroffen sind v.a. Kia-, Hyundai- und Honda-Besitzer in der Bronx.

AirTags verstecken & Internet-basiertes Tracken helfen, Dieb samt Fahrzeug zu finden.

Autos von Kia & Hyundai sind besonders stark betroffen, da sich leicht entwenden lassen.

Aktion soll Vorbildwirkung haben & alle aufrufen, selbst AirTags zu kaufen.

Konkret haben Bürgermeister Eric Adams und das New York Police Department (NYPD) angekündigt, dass man 500 AirTags an Einwohner einer Gegend verteilen wird, die besonders von Autodiebstählen betroffen ist. Die Auswahl der Empfänger ist nicht zufällig, da vermutlich vor allem Besitzer von Kias, Hyundais und Hondas einen Apple-Tracker im Wert von 29 Dollar erhalten werden (allerdings geht das aus der Pressemitteilung des Büros von Adams nicht explizit hervor).Denn diese Modelle sind besonders stark betroffen, als Stadtteil kommt laut CNN vor allem die Bronx zum Zug. Dort alleine wurden seit Jahresbeginn bereits mehr als 200 Autos geklaut, mit den AirTags will man die Autoknacker nicht nur abschrecken, sondern sie auch aufspüren. Die Aktion soll eine Vorbildwirkung haben, da auch alle anderen aufgerufen sind, selbst AirTags zu kaufen.Die New Yorker Polizei hat dazu auch bereits ein Video veröffentlicht, in dem man zeigt, wie AirTags als Diebstahlschutz bzw. zum Aufspüren verwendet werden können. Autobesitzer sollen den Tracker im Auto verstecken, möglichst an einer Stelle, die nicht schnell entdeckt werden kann. Das internetbasierte Tracken soll dann helfen, Dieb samt Fahrzeug zu finden.Die NYPD dazu: "Das 21. Jahrhundert erfordert eine Polizeiarbeit des 21. Jahrhunderts. AirTags in Ihrem Auto werden uns helfen, Ihr Fahrzeug wiederzufinden, wenn es gestohlen wird. Wir setzen unsere Drohnen, unsere StarChase-Technologie und die gute alte Polizeiarbeit ein, um Ihr gestohlenes Auto sicher wiederzufinden."Dass hier Autos von Kia und Hyundai erwähnt werden, ist kein Zufall. Denn Fahrzeuge dieser Hersteller waren zuletzt - teils nach einer Challenge auf TikTok - besonders stark von Diebstählen betroffen, weil sie sich besonders einfach entwenden ließen.