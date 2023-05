Google: Konkurrent zu Apples AirTags steht endlich in den Startlöchern

Die Zeichen, dass Google endlich einen Konkurrenten zu Apples AirTags an den Start bringt, verdichten sich. Entsprechende Hinweise prasseln gleich von verschiedenen Seiten auf die Gerüchteküche vor dem Start der Entwicklerkonferenz Google I/O ein.

Drittanbieter dabei

Zusammenfassung Google I/O: Hinweise auf einen AirTags-Konkurrenten

Unternehmensdokumente: "Finder Network" von Android bald auf dem Markt

3 Hersteller arbeiten an Kompatibilität mit Android-basiertem Find My-Klon

Technologie von Google, Hardware von Drittanbietern

Gerüchte: Google-Tochter Nest arbeitet an eigenen Trackern

Energiesparendes Bluetooth-Signal: Standort wird an zentrale Stelle gemeldet

Tracker weltweit wiederfindbar, wenn Kontakt zu unterstütztem Telefon

Apple

Das Magazin 9to5Google berichtet unter Berufung auf durchgesickerte Unternehmensdokumente, dass sich das seit Langem angekündigte "Finder Network" von Android jetzt kurz vor dem Schritt auf den Markt befinden könnte. Diese Dokumente enthüllten, dass mindestens drei große Hersteller von Bluetooth-Trackern daran arbeiten, ihre Geräte mit einem Android-basierten Find-My-Klon kompatibel zu machen.Zu den erwähnten Tag-Herstellern gehören Pebblebee, Eufy und Chipolo. Dieselben Unternehmen wurden von Apple als Unterstützer eines neuen Standard-Vorschlags zur Beendigung von Bluetooth-Tracker-Stalking genannt. Sowohl Apple als auch Google schlugen Spezifikationen für alle neuen Geräte vor, die ein energiesparendes Bluetooth-Signal erfordern, damit AirTags oder andere Tracker erkannt werden können. Hier ist also bereits eine entsprechende Verbindung zu erkennen.Im Wesentlichen wird es also wohl darauf hinauslaufen, dass die nötige Technologie von Google in der Android-Plattform verankert wird, die Hardware selbst aber von verschiedenen Drittanbietern kommt. Weiterhin gibt es aber auch Gerüchte, nach denen Googles Tochter Nest an eigenen Trackern arbeitet.Die Tracker funktionieren über eine geschützte Kommunikation mit Smartphones, wodurch ein extrem stromsparender Betrieb möglich ist. Fängt ein Smartphone das schwache Bluetooth-Signal eines solchen Systems auf, wird der Standort an eine zentrale Stelle gemeldet, wo er dann vom Tracker-Besitzer abrufbar ist. Dadurch lassen sich die kleinen Geräte quasi weltweit wiederfinden, wenn sie nur gelegentlich Kontakt zu einem unterstützten Mobiltelefon bekommen.