Nutzer können Beta installieren & Erfahrungen teilen.

Während die Android 14 Beta 4 einige neue Funktionen und Verbesserungen mit sich brachte, konzentriert sich der neueste Patch mit der Bezeichnung "UPB4.230623.007" auf die Beseitigung zahlreicher Bugs und Probleme. Dieser Schritt deutet an, dass Google die größten Probleme beheben möchte, während sie die stabile Version der Plattform vorbereiten. Diese soll dann bereits im August verfügbar sein.In einem Reddit-Post vom 26. Juli teilte der offizielle Google-Account eine lange Liste von Änderungen, die viele der bestehenden Probleme thematisiert. So finden sich unter anderem Punkte zum Flackern des Bildschirms beim Starten einer App, dem Absturz des Pixel-Launchers und schwarzen oder weißen Balken unter der Statusleiste. Andere Probleme, die bei Wi-Fi-Anrufen und "Battery-Share" auftraten, standen ebenfalls auf dieser Liste.Neben der verbesserten Stabilität der Benutzeroberfläche gibt es mit dieser Softwareversion auch Korrekturen für das Google Pixel Tablet. Zuvor berichteten einiger Nutzer davon, dass nach dem Entsperren des Geräts keine Icons auf dem Startbildschirm erscheinen, allerdings soll dies nun der Geschichte angehören.Zusätzlich integrierte der Hersteller weitere Funktionen für das Pixel Fold. So ist etwa das Hintergrundbild auf dem Sperrbildschirm des Cover-Displays jetzt neben den drei Navigationstasten angeordnet. Außerdem verbessert Google die Widget-Sektion, insbesondere die abgeschnittene Uhr und die sich überlappenden Dual-Clock-Widgets.Abgesehen von diesen Problemen gibt es immer noch Nutzer, die über Pixel-Fehler berichten, die in der Android 14 Beta 4.1 weiterhin bestehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch nicht bekannt, ob es einen weiteren Patch gibt oder ob Google plant, diese Fehler mit der endgültigen Android-14-Version zu beheben.Habt Ihr die Beta schon installiert? Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht? Teilt uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.