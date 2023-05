Google Play Store für Windows: Beta für Android-Spiele jetzt verfügbar

Der Google Play Store für Windows startet in Deutschland. Unabhängig vom Subsystem für Android können Interessenten ab sofort eine erste Beta-Version ausprobieren. Kleiner Haken: Bisher bietet Google lediglich Spiele an, obwohl die Rufe nach Apps immer lauter werden.

Hardware-Voraussetzungen für Google Play Spiele

Windows 10 (v2004) / Windows 11

Solid State Drive (SSD)

Intel UHD Graphics 630-GPU oder vergleichbar

4 physische CPU-Kerne (manche Spiele benötigen eine Intel-CPU)

8 GB RAM

10 GB verfügbarer Speicherplatz

Windows-Administratorkonto

Hardware-Virtualisierung muss aktiviert sein

Zusammenfassung Google Play Store für Windows startet in Deutschland

Beta-Version kann jetzt getestet werden

Bisher nur Spiele, Rufe nach Apps werden lauter

Optimierte PC-Steuerung, Fortschritt wird synchronisiert

Google Play Points für In-App-Käufe oder Abos

Seit geraumer Zeit bietet der Microsoft Store diverse Android-Apps an, beschränkt sich dabei allerdings auf die Auswahl des Amazon AppStore-Katalogs. Google nimmt hingegen seinen eigenen Weg, um den deutlich besser bestückten und von Smartphones und Tablets bekannten Play Store für Windows 10 und Windows 11 anzubieten - angefangen mit Google Play Spiele. Nach langer Wartezeit beginnt hier nun die Betaphase.Der passende Beta-Client kann ab sofort über die Play Games-Webseite heruntergeladen werden. Dabei unternimmt Google seine große Rundfahrt durch Europa. Denn nicht nur Deutschland wird mit dem neuen Store beliefert, sondern auch unsere Nachbarn in Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Niederlanden, Polen, Tschechien, Frankreich und Co.Für den Betrieb des Google Play (Games) Store wird unter Windows zwar kein Subsystem für Android benötigt, dafür müssen allerdings auch hier die Virtualisierung von Intel- oder AMD-Prozessors (per UEFI BIOS) und die VM-Plattform aktiviert werden. Letztere befindet sich in den "Windows-Features", die über die Suche gefunden werden können. Hinweise dazu erhaltet ihr zudem bei der Installation der Play Spiele-Beta.Für alle verfügbaren Android-Spiele verspricht Google eine optimierte PC-Steuerung mit Maus und Tastatur sowie einen Betrieb sowohl im Fenster- als auch Vollbildmodus. Zudem wird der Fortschritt über das Google-Konto synchronisiert, womit Spielstände vom Smartphone auf dem PC weitergeführt werden können und umgekehrt. Enthalten sind auch die sogenannten Google Play Points, die für In-App-Käufe oder Abos eingelöst werden können. Eine Werbefreiheit wie mit dem kostenpflichtigen Apple Arcade-Sortiment wird nicht angeboten.