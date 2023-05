Android 14 Beta 2: Viele Neuerungen, ab jetzt für deutlich mehr Geräte

Traditionell zur Google I/O wird auch die Entwicklerversion von Android weiter vorangetrieben. Nach der Eröffnungs-Keynote hat das Unternehmen jetzt die zweite Beta von Android 14 bereitgestellt. Die kommt auf deutlich mehr Geräte und mit vielen Neuerungen.

Android 14 Beta 2: Neuerungen für Pixel-Geräte und Partnergeräte

Android 14 Beta 2 ist für ausgewählte Geräte folgender Hersteller verfügbar:

Google

iQOO

Lenovo

Nothing

OnePlus

OPPO

Realme

Tecno

vivo

Xiaomi

Neues bei Kamera, Sicherheit, Leistung und mehr

Auch mit Android 14 hat sich Google wieder viel vorgenommen. War das Testprogramm wie üblich bisher auf Pixel-Geräte beschränkt, folgt mit dem Release der zweiten Beta-Version sozusagen der erste Schritt für einen breiteren Release. Google bringt Android 14 damit nach eigener Aussage "zum ersten Mal für ausgewählte Partnerhandys, Tablets und faltbare Geräte". Eine vollständige Übersicht der unterstützten Geräte liefert man auf der Seite für Partner und qualifizierte Geräte für die Android-Beta Google feilt mit Android 14 Beta 2 weiter an Kamerafunktionen. Das Update bringt unter anderem die Unterstützung für 10-Bit-HDR-Bilder mit. Android verwendet ein Ultra HDR-Format, das vollständig rückwärtskompatibel mit JPEG ist. So können Anwendungen "nahtlos mit HDR-Bildern zusammenarbeiten und sie bei Bedarf im Standard-Dynamikbereich anzeigen". Auch der Support für "rechenintensive Algorithmen wie Low-Light-Fotografie" wird ausgebaut, was langfristig in allen Kameraanwendungen für bessere Bilder sorgen soll.Mit Health Connect baut Google seinen geräteinterner Speicher für die Gesundheits- und Fitnessdaten weiter aus. Aktuell wird die Anwendung als App im Playstore bereitgestellt, mit Android 14 wird sie aber Teil des Betriebssystems und muss nicht separat heruntergeladen werden. Damit ist dann garantiert, dass sie als Zentrale die sensiblen Daten je nach Nutzerwunsch an Apps weitergibt.Neben diesen großen Baustellen bringt Beta 2 viele weitere Anpassungen. Google stellt Entwicklern neue Möglichkeiten zur Nutzung der GPU-Kapazitäten bereit. Auch das System-UI erfährt wie üblich einige Anpassungen, der Konzern betont hier zur neuen Testversion vor allem, dass Entwicklern neue Animationen bereitstehen, die beim "Wechsel zwischen Aktivitäten innerhalb einer Anwendung" zum Einsatz kommen können.