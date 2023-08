OnePlus verteilt Android 14-Update schon ab 25. September

OnePlus-Smartphones werden noch im September die Möglichkeit erhalten, von den neuen Android 14-Funktionen zu profitieren. Wie das Unternehmen mitteilte, wird OxygenOS 14, das auf der neuen Android-Version basiert, ab dem 25. September verteilt.

OnePlus kündigt noch vor Google Android 14-Start an

Android 14 in der finalen Version

Zusammenfassung OnePlus-Smartphones erhalten ab 25. September Android 14-Funktionen

OxygenOS 14 basiert auf der neuen Android-Version

OnePlus ist erster Anbieter mit Starttermin für Android 14

Samsung plant ebenfalls Verteilung von Android 14, aber ohne festes Datum

Google hat noch keinen konkreten Zeitplan für Android 14 bekanntgegeben

OxygenOS 14 soll intelligentestes und intuitivstes OnePlus-Softwareprodukt sein

Unklar, welche Geräte OxygenOS 14 zuerst erhalten

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Android Authority hervor. OnePlus ist damit der erste Anbieter, der sogar noch vor Google einen Starttermin für Android 14 bekannt gegeben hat.Samsung hatte zwar ebenfalls bereits angekündigt, dass man die Verteilung von Android 14 beziehungsweise die One UI 6.0 für Galaxy in Kürze plant , die Ankündigung dann aber wieder von der Webseite gelöscht und auch noch kein Datum genannt. Von Google gibt es bisher allerdings noch keinen konkreten Zeitplan für die bevorstehende Veröffentlichungen der finalen Version.OnePlus ist dem nun mit seiner Ankündigung vorgekommen - es ist im Grunde klar, dass Google jetzt jederzeit die Verteilung von Android 14 in der finalen Version beginnen kann.OnePlus-Chef Kinder Liu sagte dazu: "OnePlus hat sich verpflichtet, seinen Nutzern ein schnelles, reibungsloses und stabiles OxygenOS zur Verfügung zu stellen. Angetrieben von den neuesten Innovationen von OnePlus, wird OxygenOS 14 das intelligenteste und intuitivste Softwareprodukt in der Geschichte von OnePlus sein."OnePlus sagt, dass es sich dabei um eine "proprietäre Leistungsplattform" handelt, die "eine größere Synergie zwischen Hardware und Software" bieten soll. Effektiv werden sechs verschiedene Optimierungen in OxygenOS kombiniert, um den Endbenutzern ein schnelleres Erlebnis zu bieten.Bislang nicht bekannt ist, welche Geräte schließlich das OxygenOS 14-Update zuerst bekommen werden. Vermutlich wird zunächst eine Aktualisierung für das OnePlus 11 erscheinen, aber ob es gleich am 25. September für alle Nutzer kommen wird, bleibt abzuwarten.