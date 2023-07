Google Days bei Saturn: Pixel-Smartphones & Co. stark reduziert

Die Google Days sind zurück und mit ihnen ein toller Rabatt auf viele Pixel-Produkte bei Saturn. Darunter Smartphones, Smartwatches, Tab­lets und Kopfhörer. Neben den günstigen Angeboten wird die An­kauf­prämie erhöht und signierte DFB-Trikots verlost.

Anlässlich der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und der Partnerschaft zwischen dem DFB und Google sinken bei Saturn jetzt die Preise der beliebten Pixel-Familien. Genau die richtige Zeit, sich nach einem neuen Android-Smartphone, Tablet und passendem Zubehör umzusehen.Saturn zeigt sich auf seiner Aktionsseite nicht nur mit günstigen Pixel-Angeboten, sondern auch mit einem 100-Euro-Bonus, wenn ihr euch für ein Pixel 7-Modell entscheidet und euer altes Smartphone in Zahlung gebt. On top habt ihr die Möglichkeit, ein signiertes DFB-Trikot der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft zu gewinnen.Während der Google Days sprechen wir unsere Empfehlung vor allem für die reduzierten Smartphones der neuesten Pixel-Reihe aus. In der Mittelklasse wird das jüngst vorgestellte Pixel 7a nun bereits für 489 Euro angeboten. Auf dem Weg Richtung High-End sollte man auch auf das Pixel 7 für 575 Euro und das Pixel 7 Pro für 769 Euro ein Auge werfen. Einsteiger hingegen können zum Pixel 6a aus dem Vorjahr greifen. Ein noch immer solides Gerät für nur noch 339 Euro.Passend dazu sinken die Preise für diverses Zubehör, das sich nicht ausschließlich, aber am besten mit den Pixel-Smartphones verwendet lässt. So gibt es die Pixel Watch jetzt bereits für 289 Euro und die beliebten Truly-Wireless-Kopfhörer Pixel Buds A-Series werden bei Saturn für nur noch 66 Euro verkauft. Oder aber man greift mit dem Pixel Tablet zu einem größeren Bildschirm und erhält dabei sogar einen 25-Euro-Coupon.