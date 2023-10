Ein wichtiger Teil der Microsoft-Activision-Blizzard-Deals ist , dass Ubisoft für 15 Jahre Cloud-Streaming-Rechte für alle aktuellen und kommenden PC- und Konsolen-Spiele von Activision Blizzard erhält. Dazu hat sich Ubisoft nun geäußert - mit interessanten Einblicken.

Dabei geht es nun nicht nur um Microsoft und wie sich der Spielemarkt aus Sicht von Ubisoft jetzt, mit der endgültig bestätigten Übernahme von Activision Blizzard verändern wird. Der Ubisoft-Chef Chris Early äußerte sich auch zu seinen Erwartungen, wie sich Streaming und physische Datenträger im Spielebereich entwickeln werden, in einem umfangreichen Blogbeitrag Auf die Frage, wie sich Cloud-Gaming auf die Zukunft der physischen Spieledisks auswirken könnte, antwortete er: "Einige Leute werden immer eine physische Medien besitzen wollen. Ich glaube einfach nicht, dass sie verschwinden werden. Glaube ich, dass der Verkauf physischer Datenträger im Laufe der Zeit zurückgehen könnte? Sicher, aber werden sie jemals ganz verschwinden? Nein, das glaube ich nicht."Streaming sei zudem im Grunde dasselbe wie der Kauf eines physischen Datenträgers, nur ein Weg, um "diese Bits auf das Gerät zu bringen, auf dem man sie abspielen will".Ubisoft glaubt, dass physische Spieledisks auch mit Cloud-Gaming nie ganz verschwinden werden, und auch Downloads werden weiterhin Bestand haben. Niemand müsse sich nun sorgen, dass Cloud-Streaming alles übernehmen werde und es keinerlei Optionen geben wird.Für den Ubisoft-Chef gibt es aber noch viele weitere Vorteile, die für die Nutzung von Cloud-Streaming sprechen, das habe nicht zuletzt der Bereich der Film-Unterhaltung vorgemacht. Bei Ubisoft glaubt man an einen schnellen Siegeszug, daher ist die neue Vereinbarung mit Microsoft das beste, was dem Streaming-Anbieter passieren konnte.Microsoft konnte den Kauf von Activision Blizzard abschließen, weil der Konzern zugestimmt hat, dass ein anderer Spieleverlag, nämlich Ubisoft, für die nächsten 15 Jahre die Cloud-Gaming-Rechte für aktuelle und zukünftige Activision Blizzard-Spiele außerhalb Europas erhält.