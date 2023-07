Diablo 4-Fans sauer: "Patch 1.1 hat das Spiel komplett ruiniert"

In Vorbereitung auf die erste Diablo 4 Season bringt der Patch 1.1 eine Vielzahl von Änderungen mit, die Spielern sauer aufstoßen. Gravierende Balancing-Updates und Nerfs sorgen dafür, dass Fans ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft machen: "Ist das wirklich euer Ernst?"

Der Shitstorm nach den Patch Notes

Offizieller Trailer: Diablo 4 Season 1 - Die Saison der Entartungen

Wünsche der Spieler nicht beachtet

Der Grind ist real, nun noch länger

Auf Reddit und in den eigenen Foren muss sich Blizzard erneut einem Sturm der Kritik stellen, nachdem die mit Patch 1.1 eingeführten Änderungen bei Diablo 4-Spielern für Frust sorgen. Viele Fans sprechen von einem "Hype Killer", verlangen nach einem Rollback und überlegen sogar, das Spiel zu verlassen - zumindest für die erste Season.Dabei stand die Community der Saison nach deren Ankündigung mit Freude gegenüber. Neue Items, neue Aspekte, neue Dungeons und eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, seinen Charakter und dessen Fertigkeiten dank "entarteter Herzen" (Sockelsteine) neu aufzusetzen. Doch die neuen Inhalte rücken aufgrund signifikanter Änderungen an Klassen und Gameplay in den Hintergrund - Blizzard schwingt die "Nerf-Keule".Dass zu starke Skillungen unter dem Patch leiden werden, hat die Diablo 4-Community erwartet. Einen übermächtigen Boss mit nur einem Schlag zu erledigen mag witzig klingen, liegt aber weder in der Intension der Entwickler, noch steht es auf der Wunschliste der Spieler. Stattdessen sehnen sich Fans nach ausgeglichenen Skillungen, sodass wenn möglich keine eindeutige Meta entsteht. Doch gerade Blizzards Balancing-Entscheidungen werden stark kritisiert.Patch 1.1 sägt weiterhin am Ast des Zauberers - zu wenig Schaden, noch mehr Glaskanone, heißt es in den Foren . Die einst beliebteste Klasse in Diablo 4 ist somit unter die Räder gekommen. Doch nicht nur beim Schaden setzt Blizzard den Rotstift an, auch bei der Überlebensfähigkeit, etwa beim Schurken . Die Saison der Boshaftigkeit steht der Community zufolge nicht im Sinne von "Stärker, schneller, besser", sondern "Schwächer, langsamer, schlechter".Langsamer auch aus dem Grund, da Blizzard im Endgame von Diablo 4 deutlich weniger Erfahrung verteilt. Um dem schnellen Aufstieg auf Level 100 (Powerleveling) einen Riegel vorzuschieben, senkt man die XP-Multiplikatoren. Zudem werden Level-Voraussetzungen für Weltstufen (Schwierigkeitsgrad) eingeführt. Weltstufe 3 kann ab sofort erst ab Level 50, Weltstufe 4 sogar erst ab Level 70 in Angriff genommen werden.Zu guter Letzt gehen die Spieler wegen essenzieller Nerfs von Affixen auf die Barrikaden. Die wichtigsten Eigenschaften auf Gegenständen, etwa kritischer Trefferschaden, Abklingzeitreduktion und Schaden gegen verwundbare Ziele wurden um 17, 30 und sogar 40 Prozent reduziert. Dass die Kosten für Truhen im Höllenfeuer und sogar die Teleport-Dauer aus Dungeons erhöht wurden, ist dabei fast kaum noch der Rede wert.Es ist nicht davon auszugehen, dass Blizzard das Ruder für die erste Diablo 4 Season herumreißen und den Patch 1.1 rückgängig machen wird. Stattdessen kann man in den nächsten Wochen mit kleineren Updates rechnen, bevor größere Änderungen frühestens für die zweite Season geplant sein dürften.Oder wie es Reddit-Nutzer Clithertron sagt: "Fixed an issue where players were having fun" (dt. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spieler Spaß hatten).