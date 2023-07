Diablo 4: Wartungsarbeiten sorgen heute Abend für Server-Down

Spieler des Action-Rollenspiels Diablo 4 sollten ihre Abendplanung über­denken. Die heutigen Wartungsarbeiten sorgen zur wohl ungünstigsten Zeit für einen Server-Down. Mehrere Stunden steht das Spiel nicht zur Verfügung. Vom großen Patch 1.1.1 fehlt allerdings jede Spur.

"Das Spiel ist während dieser Zeit nicht verfügbar"

Hinweise zur Wartung mangelhaft

Zusammenfassung Heutige Wartungsarbeiten an Diablo 4-Servern: 20 Uhr bis 22 Uhr deutscher Zeit.

Keine Ankündigung auf europäischen Support-Webseiten oder im Battle.net-Client.

Patch 1.1.1 noch nicht in Sicht.

Diskussion um regionale Zeiträume und Offline-Modus neu entfacht.

Vergangene Wartungsarbeiten meist zur deutschen Prime-Time.

Livestream am 28. Juli mit mehr Infos zu Patch 1.1.1.

Längere Offline-Phase bisher eher ungewöhnlich.

Bisher konnten sich Diablo 4-Spieler glücklich schätzen. In der Vergangenheit führte Blizzard bereits Wartungsarbeiten, Updates und sogar Saison-Starts zur deutschen Prime-Time durch, doch längere Offline-Phase blieben in den meisten Fällen aus. Ein Großteil der Wartung konnte live durchgeführt werden - bis jetzt.Auf Blizzards US-amerikanischer Support-Webseite zu sehen, werden am heutigen 27. Juli 2023 geplante Wartungsarbeiten an den Diablo 4-Servern durchgeführt. Diese starten umdeutscher Zeit (11 Uhr PDT) und dauern zwei Stunden an. Spätestens umdeutscher Zeit (13 Uhr PDT) sollte das Spiel wieder zur Verfügung stehen.Viele Spieler könnten von der Wartung überrascht werden, da Blizzard weder auf seinen europäischen Support-Webseiten noch im Battle.net-Client über den Server-Down informiert. Im Launcher sind noch immer Hinweise zu den vergangenen Wartungsarbeiten aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu finden, die ebenfalls mit einer Downphase der Server einhergingen.Wurden mit Patch 1.1.0c erst am 26. Juli diverse Hotfixes aufgespielt, ist am heutigen Donnerstag nicht mit dem weiteren Update zu rechnen. Nach einem verpatzten Saison-Start warten Diablo 4-Spieler derzeit sehnsüchtig auf den bereits in Aussicht gestellten Patch 1.1.1, zu dem die Entwickler in einem Livestream am 28. Juli mehr verraten wollen ( wir berichteten ).Die anstehende Downtime lässt die Diskussion um regional angepasste Zeiträume für Wartungsarbeiten neu entfachen, die Blizzard zuvor mit dem Hinweis "Diablo 4 ist ein globales Spiel" und die normalen US-Arbeitszeiten abgewiesen hat. Ebenso werden die Stimmen laut, die für einen Offline-Modus sprechen.