"Maximal nutzlos": Diablo 4-Spieler geht zum Lachen in 1270 Keller

In Diablo 4 finden Spieler mehr als 100 Mini-Dungeons in Form von Kellern. Doch lohnen sich die kurzweiligen Aktivitäten im Vergleich zu Albtraum-Dungeons, Höllenflut und Co. als Quelle für Erfahrung, Items und Gold? Auf diese Frage erhalten wir jetzt eine Antwort.

Nicht mehr als eine kleine Abwechslung für Zwischendurch

Zusammenfassung Analyse nach 1270 Keller-Events

82 Millionen Erfahrung, 80 Mio. Gold & 200 legendäre Items

Erze & Kräuter als Pluspunkte

Core-Gamer beschäftigen sich mit "Erfahrung pro Stunde"

Story, Blut, Tränen & Abwechslung für Spieler

Balance zwischen Events & nützlicher Ausbeute gefragt

Während Haupt- und Nebenmissionen, der Höllenflut oder auf dem Weg zu Legion-Events und Weltbossen trifft man immer wieder auf diverse Keller, die sich in einer schieren Anzahl in jeder Region Sanktuarios befinden. Core-Gamer haben den Mini-Dungeons bereits zu Beginn abgeschworen, schließlich konzentriert man sich im "Endgame" grundsätzlich und vor allem seit dem letzten Diablo 4-Update auf Albtraum-Instanzen (engl. Nightmare Dungeons).Aber wie schlecht steht es um die Keller wirklich? Lohnt es vielleicht doch, die eine oder andere Minute zu investieren, um die kleinen Events auf dem Weg mitzunehmen? Auf Reddit präsentiert MrFrodoBeggins seine Analyse, nachdem er innerhalb von drei Tagen alle Keller der fünf Gebiete zersplitterte Gipfel, Scosglen, Kehjistan, Hawezar und Trockensteppe bewältigt hat - mit je zehn Durchläufen. Er zieht sein Fazit nach insgesamt 1270 Keller-Events.Am Ende stehen mehr als 82 Millionen Erfahrung, 80 Millionen Gold, 200 legendäre Items und 13 einzigartige Gegenstände unter dem Strich. Immerhin konnte er seinen Charakter so von Level 84 auf 89 bringen. Allerdings mit einer klaren Ansage:"Im Moment denke ich, dass Keller die maximal nutzlose Art von Aktivität sind, die das Sammeln von Erfahrung, das Farmen von Ressourcen, das Farmen von legendären und einzigartigen Gegenständen und sogar jede Währung verlangsamt." Einziger Pluspunkt: Das Erbeuten von Erzen und Kräutern auf den Wegen zwischen den Kellern.Versierte Core-Gamer liegen also richtig und beschäftigen sich derzeit weiterhin mit ihrer "Erfahrung pro Stunde"-Optimierung in Albtraum-Instanzen. Wer Diablo 4 allerdings wirklich spielt, für Story, Blut, Tränen und vor allem Abwechslung, der dürfte sich auf seinen Wegen durchaus auch in die Keller wagen. Schließlich trifft man auch hier auch auf Schatzgoblins (21x) oder gar den Schlächter (3x). Am Ende liegt es in der Verantwortung von Blizzard, eine Balance zu finden und sämtliche Events mit einer nützlichen Ausbeute auszustatten.