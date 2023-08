Diablo 4: Blizzard bannt Spieler, die "Stecker zogen", um zu schummeln

Schummeln ist in Spielen wie Diablo 4 keine Seltenheit und dabei entwickeln die "Übeltäter" auch immer wieder kreative Lösungen, um sich Vorteile zu erschleichen. Ein Weg, der zuletzt Aufsehen erregt hat, war das Abziehen des LAN-Kabels, um das Internet zu trennen. Das hat nun Folgen.

Grenze zwischen Seasons und Eternal Realm ausgehebelt

Zusammenfassung Cheater trennen sich vom Netz, um Vorteile zu erschleichen.

Blizzard unternimmt Maßnahmen gegen ausgewählte Konten.

Edelsteine und Gold wurden transferiert.

Cheater erhalten (dauerhaften?) Bann.

Seasons und Eternal Realm an sich streng getrennt.

Neuer Patch behebt Glitch.

Blizzard handelt streng gegen Cheater.

Es klingt wie eine fast schon esoterische Anleitung, wie es sie in Zeiten des Internets und Gaming immer wieder gibt, in diesem Fall funktionierte dieser Weg aber tatsächlich. Denn vor einer Weile haben Diablo-4-Spieler entdeckt, dass man das Spiel "verwirren" kann, indem man das Internet im richtigen Moment trennt. Das hatte zur Folge, dass dabei nicht saisonale Charaktere in den Season-Mode bringen konnte, was wiederum den Transfer wertvoller Gegenstände ermöglichte.Wie PC Gamer unter Berufung auf einen Forenbeitrag von Community-Manager Adam Fletcher berichtet, wurde dieser Glitch bereits in einem aktuellen Patch gefixt. Für einige Nutzer wird das aber Folgen haben, denn laut Fletcher hat Blizzard "bei ausgewählten Konten, die mit diesem Vorfall in Verbindung stehen, Maßnahmen ergriffen."Konkret war es auf diese Weise unter anderem möglich, besonders starke Edelsteine, die eigentlich nur für die Seasons vorgesehen sind, im Standard-Modus - dem Eternal Realm - zu nutzen.Deshalb kann man annehmen, dass sich die Cheater hier nicht bloß eine temporäre Sperre, sondern einen dauerhaften Bann eingehandelt haben. Dabei kam es auch zum Transfer von Gold, mehrere Nutzer berichten nun auf Reddit, dass ihnen der Transfer der Geldmittel zum Verhängnis wurde.Grund für das strenge Vorgehen von Blizzard ist die an sich strenge Trennung von saisonalen Charakteren vom regulären Eternal Realm. Denn in Seasons beginnen die Spieler im Wesentlichen komplett bei null, sie können nur ganz wenige Items bzw. Features von einem früheren Spiel übertragen.